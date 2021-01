Oroscopo internazionale Rob Brezsny, settimana dal 14 al 20 gennaio 2021: previsioni per tutti i segni

Ecco, puntuale come tutti i giovedì, l’oroscopo internazionale di Rob Brezsny per la settimana che va dal 14 al 20 gennaio 2021. Quali consigli preziosi suggerirà il famoso astrologo americano ai segni zodiacali per la prossima settimana? Se vuoi scoprirlo, leggi le previsioni astrologiche liberamente tratte dall’oroscopo di Rob Brezsny per la settimana, pubblicate sul sito Internazionale.it.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Rob Brezsny la settimana sarà molto proficua. Stai imparando, a poco a poco, a diventare più selettivo nella ricerca dell’ispirazione. Sarai sempre più bravo ad attrarre l’energia che ti occorre in un momento, né di più, né di meno.

Toro

In previsione di un 2021 che sarà particolarmente significativo per la tua professione, dovresti compiere un rito simile a quello che compiono i dipendenti di un’importante agenzia pubblicitari di Tokyo. quando hanno ottenuto una promozione. Scalano il monte Fuji con la convinzione che se riescono a conquistare uno dei simboli del paese, potranno fare qualsiasi cosa.

Gemelli

Nelle prossime settimane alcuni episodi legati al tuo passato, pezzi di vita vissuta potrebbero spuntare fuori all’improvviso, proprio come se ieri fosse oggi. Preparati a vivere eventi così sorprendenti.

Cancro

Quest’anno dovresti trovare la giusta via che ti permetterà di ottenere dei vantaggi aiutando e confortando le altre persone. Quali servizi potresti offrire agli altri che ti facciano anche guadagnare più soldi e risorse?

Leone

Secondo l’oroscopo di Rob Brezsny la settimana ti indurrà a riflettere. Nei prossimi giorni dovresti fermarti e pensare a tutto quello che fai. Stai rispettando il nobile principio del “non ferire gli altri”?

Vergine

Nelle prossime settimane tutto quello che otterrai, i successi, i risultati positivi, le soddisfazioni e gli apprezzamenti, nasceranno dalla tua volontà di esprimere amore e comprensione.

Bilancia

D’ora in avanti dovresti provare di stare alla larga dai rumori molesti e irritanti. Sforzati, al contrario, di cercare più che mai fonti di informazione, di musica, di cultura, di arte di indiscussa bellezza.

Scorpione

Durante i prossimi giorni potrai rilassarti e goderti il piacere di non essere normale, convenzionale, comune, banale, mediocre o ordinario. Se ti permetterai di essere te stesso, nella tua originalità, ritroverai più salute, ingegno e idee efficaci.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Rob Brezsny la settimana dovrai cominciare a immaginare storie nuove su te stesso. Potrai iniziare a scartare quelle che ti fanno soffrire e sostituirle con storie nuove, più belle e significative. Dovrai diventare un narratore abile nel risollevare il proprio morale.

Capricorno

Le prossime giornate saranno perfette per esprimere al meglio la tua natura ambiziosa. Per essere felice sarà indispensabile non reprimere questa parte di te. Su quali obiettivi e sogni varrà la pena concentrare la tua ambizione?

Acquario

D’ora in avanti dovrai diventare sempre di più un guardiano flessibile. Dovrai prenderti cura di cose e persone che danno un senso alla tua vita. Dovrai allontanare con ferma, ma anche pacata decisione le idee opprimenti. Dovrai difendere gli aspetti più vulnerabili di te e della tua realtà, senza reagire con rabbia. Dovrai essere scettico, ma accogliente.

Pesci

Il 2021 sarà un anno che ti permetterà di raggiungere una comprensione più profonda della tua natura autentica. Dovrai riflettere su temi come l’immortalità della tua anima, sulla reincarnazione, sulla possibilità che la tua esistenza non si riduca a questa vita.