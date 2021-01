Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 15 gennaio 2021: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 15 gennaio 2021. La settimana è trascorsa rapidamente e in un baleno siamo già alle porte di un nuovo weekend. Quali colpi di scena avranno in serbo gli astri per le prossime ore? Il Sagittario e l’Acquario saranno particolarmente nervosi, mentre il Capricorno avrà bisogno di riconquistare il proprio spazio. Giornate all’insegna dell’amore per i Pesci. Se sei curioso di scoprire, nel dettaglio, cosa rivelerà il popolare astrologo de I Fatti Vostri, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto ai 4 segni finali dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 15 gennaio 2021: Sagittario

Domani sarai piuttosto irritato. Ti converrà avere grande prudenza nei rapporti con gli altri e, soprattutto, con la famiglia, perché nei prossimi giorni potrebbero esserci dei malintesi. Ti sembrerà che qualcuno cerchi di levarti il tuo spazio, le cose per te importanti. Qualche Sagittario sarà addirittura reclamato con una certa insistenza, mentre sarà mentalmente altrove.

Previsioni Paolo Fox domani venerdì 15 gennaio 2021: Capricorno

Domani qualcosa non funzionerà. È probabile che dovrai mettere a posto dei conti rimasti in sospeso, che dovrai risolvere un piccolo problema in famiglia o di altro genere. Difficoltà a parte, in questo periodo avrai voglia di riprenderti del tempo per te stesso, a costo di rinunciare a qualcosa. Del resto, recuperare il tuo spazio, sarà la cosa migliore che tu possa fare in questi giorni.

Oroscopo domani venerdì 15 gennaio 2021: Acquario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani ospiterai la Luna nel tuo segno. Il pianeta potrebbe renderti molto collerico: sii prudente! Stai vivendo giornate un po’ agitate, ci sono difficoltà da superare o malintesi, critiche da parte di altri. Forse stai faticando anche a trovare la tua strada. Occhio alle persone intorno a te: non tutte sono così sincere come sembrano!

Previsioni domani venerdì 15 gennaio 2021: Pesci

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerai ad avvertire l’imminente arrivo della Luna nel tuo segno. Sabato e domenica potranno regalarti grandi emozioni. Emozioni che saranno perfino amplificate nel corso delle giornate successive da Giove e Venere. Ottime le relazioni private.