Oroscopo Weekend – I segni “masochisti” dello zodiaco: ecco quali sono

In molti casi questa parola viene utilizzata in modo non propriamente corretto: masochista non significa necessariamente andare incontro a situazioni difficili di proposito, ma può avere valenza differente: solitamente le persone considerabili masochiste sembrano particolarmente predisposte a infilarsi in contesti problematici, in molti casi arrivando a soffrirne come conseguenza, ed alcuni segni in particolare sembrano particolarmente portati ad esserlo.

Pesci

La personalità poco autoritaria dei Pesci li porta ad essere “sfruttati” oltremodo, ma anche ad essere delle vittime degli eventi al netto di alcune scelte sbagliate: non si tratta necessariamente di sprovveduti ma la loro natura è spesso troppo volubile per essere dominante.

Cancro

Situazione quasi analoga per i nati sotto il segno del Cancro, che apparentemente è in controllo della propria situazione caratteriale e relativa alla vita privata, ma essendo sensibile ed alla ricerca della stabilità emotiva allo stesso tempo, finisce per fidarsi delle persone sbagliate. La conseguenza in molti casi è proprio una sequela di errori di valutazione che comportano periodi di sofferenza.

Ariete

Anche l’Ariete può essere considerato “masochista” anche perchè si getta “di petto” in qualsiasi situazione come se non potrebbe fare altrettanto: tende tuttavia a lamentarsi poco delle conseguenze. Le esperienze, anche quelle negative fanno parte della sua vita ed in un certo senso sembra esserne attratto.

Sagittario

Differente la situazione per Sagittario che spesso mette in mostra un atteggiamento apatico e poco responsabile di fronte alle avversità, visto che invece che affrontare e risolvere i problemi sceglie di posticipare se non di evitare totalmente ciò che può metterli in difficoltà, anche se in genere queste situazioni diventeranno ancora più problematiche in futuro.