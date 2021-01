Oroscopo weekend – Le donne più ficcanaso in assoluto dello zodiaco: c’è anche il tuo segno?

Tra essere eccessivamente curiosi e l’apparire invadenti e ficcanaso solitamente non c’è tantissima differenza sostanziale, visto che in molti casi i secondi sono dei primi che non hanno posto limite alla loro curiosità. In alcuni casi invece c’è proprio l’intenzionalità di “ficcare il naso” per il puro gusto di farlo, anche se il modus operandi varia molto da persona a persona. Oggi esaminiamo il mondo femminile, ecco le più invadenti dello zodiaco:

Vergine

Sono molto attente a non “dar fastidio”, visto che sono un profilo caratteriale molto curioso, ma anche parecchio accorti e prudenti. Nonostante queste accortenze sono comunque viste non sempre di buon occhio proprio perchè cercano di passare inosservate ma non lo fanno sempre con dovizia.

Sagittario

Non amano particolarmente conoscere i dettagli di ogni persona che conoscono, ma hanno bisogno di sapere almeno le cose “principali”: per questo solitamente amano chiedere non direttamente alla persona in questione, quanto piuttosto ai conoscenti e non tramite delle domande dirette. Hanno una buona capacità di non lasciare intendere cosa realmente vogliono sapere.

Gemelli

Decisamente portate al dialogo in maniera frequente, se non addirittura sfrenata: le Gemelli sanno come venire a conoscenza di ogni dettaglio relativo alle persone che conoscono, anzi diventa qualcosa di assolutamente normale per conoscerle a fondo.

Non si preoccupano particolarmente delle reazioni delle persone, anzi riescono ad essere “ficcanaso” ma in maniera quasi innocente.