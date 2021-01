Ricetta Liquore al caffè: ecco come preparare questo digestivo gustosissimo

Ricetta liquore al caffè – Il liquore al caffè è un fine pasto molto diffuso in Italia. Realizzarlo è molto semplice, non richiede particolari procedimenti. Il risultato è molto gustoso e piace a tutti. In Italia c’è anche la tradizione e la cultura di consumare questo liquore durante le partite di calcio. Vediamo come realizzarlo.

Ricetta liquore al caffè – INGREDIENTI

450 ml di caffè

450 g di zucchero

250 ml di alcool puro a 95°

Ricetta liquore al caffè – PREPARAZIONE

Versate il caffè in una pentola alta ed aggiungete lo zucchero mescolando in modo che si sciolga perfettamente. Fate raffreddare completamente. Unite poi l’ alcool pure e mescolate. A questo punto con un piccolo imbuto trasferite in piccole bottigliette, fate riposare per almeno 20 – 25 giorni prima di servirlo, conservatelo in un luogo buio ed asciutto.

Il consiglio è di metterlo in freezer prima di consumarlo, diventa ancora più buono.