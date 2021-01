Ricetta tipica valdostana: ecco un secondo delizioso e facilissimo amato da tutti – IMPERDIBILE

Ricetta tipica valdostana – In questa stagione invernale ritorna nei ricordi la neve tipica delle regione del Nord, come la Valle d’Aosta. I questi mesi è stato impossibile, per le ragioni che tutti conosciamo, spostarci dalle nostre regioni appartenenza e quindi portiamo le altre regioni sulle nostre tavole.

Ecco qui per voi una tipa ricetta valdostana dal sapore unico ed è anche molto semplice da preparare. Vediamo come realizzare delle costolette alla valdostana.

Ricetta costolette alla valdostana – INGREDIENTI

4 costolette di vitello tagliate spesse

4 fette di fontina

4 fette di prosciutto cotto

2 uova

pane grattugiato

rosmarino q. b.

olio extra vergine di oliva q. b.

sale e pepe q. b.

Ricetta costolette alla valdostana – PREPARAZIONE

Prendiamo le fette di vitello e mettiamole su un tagliere, con un coltello facciamo un incisione sul lato come a creare una tasca, poi saliamo e pepiamo all’ interno della cavità.

Farciamo anche le costolette con una fetta di fontina in ognuna ed anche la fetta di prosciutto cotto e premiamo per chiudere bene la tasca che abbiamo creato.

Passiamo la carne prima nell’ uovo e poi nel pan grattato, avendo cura di pressare per ben affinché la panatura aderisca perfettamente.

Mettiamo in padella abbondante olio e rosmarino e friggiamo finché non sono perfettamente dorate.

Il nostro tipico piatto valdostano è pronto. Buonissimo!