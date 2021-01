Tina Cipollari quanto guadagna come opinionista di Uomini e Donne? Tantissimi telespettatori ormai da diversi anni si fanno questa domanda seguendo ogni giorno il talk show di Maria De Filippi. L’opinionista del programma infatti, grazie alla sua esuberanza e il suo carattere forte non si è mai tirata indietro tra critiche e accuse.

Lei è senza ombra di dubbio la protagonista indiscussa di tantissime puntate di Uomini e Donne soprattutto quanto, la discussione si accende principalmente contro Gemma Galgani. Nonostante il suo carattere forte e schietto, ormai da diversi anni Tina sembra ormai incontrollabile all’interno dello studio del programma.

Molto spesso infatti si è scontrata con Gemma Galgani arrivando ad urlare e a lanciare diverse volte degli interi secchi d’acqua nei confronti della dama. Comportamenti che non sempre sono piaciuti ai telespettatori a casa ma che, fanno parte dello show. Quello che tutti si chiedono però è quanto guadagna realmente Tina Cipollari? Scopriamolo insieme!

Tina Cipollari, quanto guadagna a Uomini e Donne?

Sempre più spesso l’opinionista di Uomini e Donne è al centro dell’attenzione per il suo modo schietto e diretto. Nonostante sia un personaggio molto amato ma anche criticato, i suoi guadagni all’interno del talk show sono importanti ma soprattutto per molti ancora un vero e proprio segreto.

A Uomini e Donne Tina Cipollari è una vera e propria icona ma quanto guadagna realmente l’opinionista per ogni puntata?

Secondo i rumors sui social e sul web, Tina Cipollari guadagnerebbe all’incirca tra i mille e i duemila euro a puntata. Una cifra che nessuno si aspettava ma che ha lasciato tutti i telespettatori senza parole. Sembrerebbe infatti che Tina grazie alla sua popolarità continui a rimanere una vera e propria vamp del programma. Tra le tantissime critiche ma anche messaggi di approvazione, l’opinionista non ha mai persona un momento per dire la sua anche in maniera non sempre tranquilla.