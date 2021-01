Can Yaman prende una drastica decisione nei confronti dei suoi fan durante la giornata di ieri. L’attore turco negli ultimi giorni è al centro del gossip internazionale per il suo presunto flirt con la bellissima Diletta Leotta. Tra di loro infatti, sono emerse alcune foto che proverebbero il grande amore che, ormai da diverse settimane li accomuna.

L’attore turco e Diletta Leotta hanno cercato il più possibile di tenere lontano la loro storia dai paparazzi ma nei scorsi giorni, al settimanale Chi sono uscite le loro prime foto. Vicini, complici e passionali sono stati fotografati e mostrati dal settimanale Chi, facendo così il giro di tutto il mondo. I fan di Can Yaman però, sembrano non aver preso bene la sua nuova frequentazione con la conduttrice sportiva tanto da riempire di commenti negativi i suoi social.

Questo comportamento, ha spinto così Can Yaman a prendere una drastica decisione contro i suoi fan. L’attore turco difende così la sua nuova storia d’amore con Diletta e lancia un messaggio ai suoi follower. Di cosa stiamo parlando?

Can Yaman drastica decisione contro i fan

L’attore turco famoso in tutto il mondo per le sue serie tv come DayDreamer, nelle ultime settimane ha iniziato una frequentazione con la giovane conduttrice sportiva, Diletta Leotta. Prima dell’uscita delle foto infatti, entrambi erano stati avvistati nello stesso hotel della Capitale. La Leotta all’interno di alcune foto sembrava per di più indossare la felpa di Can, scatenando così i primi gossip su di loro.

È stato Alfonso Signorini in copertina al suo settimanale Chi ha mostrare le prime foto della nuova coppia del 2021. Insieme all’interno del ristorante dell’hotel i due si sono mostrati sempre più vicini e complici, scatenando così l’ira dei fan di Can Yaman.

Nelle ultime ore il profilo Instagram e Twitter dell’attore turco è stato inondato di commenti negativi tanto da spingere Can a disattivare ed eliminare i commenti nelle sue ultime foto. Una scelta che ha dimostrato il grande affetto che nutre per Diletta Leotta. Per di più, all’interno delle sue storie Instagram, l’attore turco ha affermato: “Fatti miei. Punto”.