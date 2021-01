Chi è Alessandro Siani? Il noto attore nonché regista sarà ospite questa sera su Rai 1 al programma “La Musica che gira intorno” condotto da Raffaella Mennoia. All’interno di questo programma infatti, si parlerà di musica ma anche di cinema e teatro che ha caratterizzato la vita di migliaia di italiani.

Uno degli ospiti che affiancherà in questa prima puntata Raffaella Mennoia è proprio Alessandro Siani. Il noto attore infatti, racconterà aneddoti della sua vita e ripercorrerà i momenti divertenti della sua carriera. In vista della sua presenza questa sera, andiamo a conoscere la sua carriera, la sua vita privata ma in particolare tutte le curiosità che lo riguardano.

Chi è Alessandro Siani: Carriera dell’attore, vita privata e curiosità

Alessandro Siani, all’anagrafe Alessandro Esposito è nato a Napoli il 17 Settembre del 1975 ed è del segno della vergine. Nonostante i tantissimi anni di carriera che l’hanno visto cambiare molto spesso città, il grande attore è rimasto sempre molto legato alla sua terra che, spesso è presente e protagonista dei suoi film. Prima di diventare un famoso attore, Siani ha lavorato nel mondo dello spettacolo come cabarettista. Nel 1995 infatti, Alessandro è riuscito a vincere il Premio Charlot come miglior cabarettista dell’anno.

Proprio grazie alla sua vena comica Alessandro Siani non ha avuto nessun problema a smarcare nel mondo della televisione e del cinema, diventando così uno dei più noti attori e registi sia cinematografici che di teatro. Dopo aver lavorato all’interno di trasmissioni di poco rilievo, nel 2003 è riuscito ad ottenere un contratto con la Rai all’interno della trasmissione comica Bulldozer.

Grazie al programma Rai, Alessandro è riuscito ad ottenere un ruolo come protagonista all’interno del film “Ti lascio perché ti amo troppo” approdando così nel mondo del cinema. Dal quell’anno in poi, per il grande attore si sono aperte le porte del cinema di cui non è riuscito più a fare a meno. Nel 2010 infatti, Siani sbarca con il successo “Benvenuti al Sud” al fianco di Claudio Bisio.

La sua grandissima passione per Maradona, lo spingerà a mettere in scena uno spettacolo teatrale dedicato al famoso calciatore. Nel 2017 esce poi con Mister Felicità, l’ennesimo film che lo vede come regista cinematografico e nel 2019 con “Il giorno più bello del mondo”.

Vita privata dell’attore e le curiosità su di lui

Nonostante Alessandro Siani sia ormai un vero e proprio pilastro della comicità italiana ha sempre cercato di tenere la sua vita privata lontano dalle telecamere. La moglie di Alessandro, infatti, non è famosa e non si sa neanche il suo nome.

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che il comico abita a Fuorigrotta in provincia di Napoli insieme ai loro due figli.

Le curiosità che conosciamo su di lui sono relativamente poche ma vediamo insieme: