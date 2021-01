Chi è Antonello Venditti: Carriera del cantautore, vita privata e curiosità

Chi è Antonello Venditti, il cantautore per eccellenza della musica italiana, il quale sarà presente questa sera al programma targato Rai di Fiorella Mannoia “La musica che gira intorno”. Gli appuntamenti saranno due, oggi 15 Gennaio e il 22 sempre alle 21:20, per celebrare la musica e tutte le sue sfumature. Tutti noi ovviamente conosciamo il suo nome, proprio perché ha scritto la storia, ma anche qualche pagina sulla sua vita sentimentale non è da buttare via poiché molto interessante.

Il cantante è uno degli artisti della cosiddetta “Scuola romana”, simbolo proprio della Capitale. Si basti pensare che ha venduto circa 30 milioni di dischi, se non di più ed il suo debutto è arrivato nell’anno 1972. Pensate che la bellissima canzone immortale “Roma Capoccia” l’ha scritta all’età di soli 14 anni e da quel momento in poi è diventato l’inno per eccellenza di tutti i romani. Ancora attuale “Notte prima degli esami”, canzone diventata una tradizione prima della maturità scolastica.

Chi è Antonello Venditti

È stata la mamma ha spronarlo ad intraprendere gli studi di pianoforte, avvicinandolo sempre di più a quella che poi sarebbe stata la sua immensa ed immortale carriera musicale. In merito alla sua vita privata ne sappiamo un po’, nel 1975 si sposa con Simona Izzo, la grande doppiatrice ed attrice, con cui ha fatto un figlio: Francesco Saverio Venditti. Quando i due si separarono, il figlio scelse di rimanere con la madre. Dopo di lei, ha avuto una storia che ha voluto tenere lontano dai riflettori, parliamo proprio della conduttrice Monica Leofreddi, con cui ha vissuto un amore durato 9 anni. Ad oggi è single.

Ecco alcune curiosità sul cantautore per eccellenza: