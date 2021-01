By

Chi è Francesco De Gregori, il famosissimo cantautore italiano che ormai da diversi anni continua a regalarci musica da togliere il fiato. Il cantante durante la serata di oggi infatti, sarà protagonista all’interno del programma di Rai 1 condotto da Raffaella Mannoia dal titolo “La Musica che gira intorno”.

De Gregori sarà quindi presente all’interno del programma deliziando tutti i telespettatori con i racconti della sua carriera ma anche dei grandi successi e della sua vita privata. Proprio per questo, scopriamo insieme la sua biografia, la sua vita privata e in particolar modo le curiosità su di lui.

Chi è Francesco De Gregori: La carriera del cantautore

Francesco De Gregori è nato a Roma il 4 Aprile del 1951 sotto il segno dell’Ariete. I suoi successi sono indimenticabili e nonostante i tantissimi anni continuano ad essere famose come “La donna cannone” e “Alice non lo sa”. Nel 1966 Francesco iniziò a suonare la chitarra diventando pian piano un vero e proprio portento della musica italiana. Si diploma al Liceo Classico Virgilio e nel 1960 apre il Folkstudio insieme al pittore e musicista afroamericano Harold Bradley. Esso non era altro che un part-time club dove i musicisti potevano esibirsi ed ascoltare tutta la musica che volevano.

Grazie a questo club conosce Antonello Venditti con il quale inizia a collaborare per le prime serate. La sua carriera da quel momento continuò a crescere esponenzialmente insieme a vari artisti come ad esempio Fabrizio De André. Nel 2001 dopo due anni dalla morte del suo collega, De Gregori ha scritto e pubblicato l’album “Amore nel Pomeriggio”, raccontando la loro intesa e la loro collaborazione avvenuta tantissimi anni fa. Lo stesso cantante nel corso della sua carriera, ha avuto tantissime collaborazioni importanti come quelle con Lucio Dalla, Bob Dylan e tanti altri.

La vita privata e le curiosità del cantautore

Il cantante ha trovato l’amore con Alessandra Gobbi con cui ha dato vita a due bei bellissimi gemelli, Marco e Federico. Entrambi moglie e marito, amano entrambi il canto e a volte si esibiscono pubblicamente insieme.

Le curiosità più importanti nei confronti di Francesco De Gregori sono principalmente nei confronti della sua carriera artistica.