Chi è Giorgia Trodani: Carriera della cantante, vita privata e curiosità

Chi è Giorgia Trodani, conosciuta semplicemente con il suo nome, la quale questa sera sarà ospite al programma di Fiorella Mannoia targato Rai “La musica che gira intorno”. L’appuntamento è proprio oggi 15 e il 22 Gennaio in cui verrà esaltata la musica e tutte le sue sfumature più belle. È sicuramente un’artista molto apprezzata dal pubblico italiano, grazie alla sua voce riesce a trasmettere in modo cristallino l’emozioni di una canzone.

Ha partecipato a quattro edizioni del Festival di Sanremo, ottenendo delle posizioni sempre alte, vincendolo anche una volta. Nella sua carriera è riuscita a collaborare con personaggi di altissimo livello e famosi musicisti come Pino Daniele e Ray Charles. Il primo, d’altronde, è anche un suo grande amico come ha sempre dichiarato. Ha dedicato il brano “Father” a suo padre, mentre “Invisible Traccia” alla sua bellissima madre.

Chi è Giorgia Trodani

È stata legata per molti anni al cantante Alex Baroni, scomparso in un tragico incidente nel 2002. Gli ha così dedicato la canzone “Gocce di memoria”, dichiarando di aver ancora molte cose che avrebbe voluto dirgli, destabilizzata dalla sua morte. Nel 2004 si innamora di Emanuel Lo, cantante e ballerino, più giovane di lei, con cui ha anche avuto un figlio di nome Samuel nel 2010. Ha svelato durante un’intervista di aver partorito a casa e non in ospedale.

Ecco alcune curiosità sulla cantautrice più amata: