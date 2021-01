By

Chi è Giorgio Panariello il grandissimo conduttore e comico della tv italiana che continua a far ridere milioni di telespettatori italiani. Questa sera anche lui insieme a tanti altri attori e cantante sarà protagonista all’interno del programma di Rai 1 con Raffaella Mannoia a “La Musica che gira intorno”.

Il programma tv della Rai mostrerà così quanto la musica e il cinema italiano sia stato fondamentale nella vita di tutti i giorni. Proprio per questo, Giorgio Panariello insieme ad altri volti noti della tv intratterrà i telespettatori con la sua vita, la sua carriera e la sua simpatia. Scopriamo insieme la vita privata e la carriera del comico, la sua malattia e le curiosità su di lui.

Chi è Giorgio Panariello: Carriera del comico, vita privata e curiosità

Giorgio Panariello è nato il 30 Settembre del 1960 a Firenze. La sua carriera nel mondo della televisione è iniziata proprio grazie alle imitazioni di Renato Zero conquistando così tantissimi italiani. Le sue imitazioni l’hanno fatto conoscere prima nella sua Toscana e in seguito così in tutta Italia sbarcando anche nel mondo della tv. Nel 1994 ha avuto il suo primo esordio sul piccolo schermo insieme a Carlo Conti fino ad arrivare nel 2006 al Festival di Sanremo.

La sua vita privata non è affatto un mistero per i suoi fan più accaniti. Giorgio Panariello infatti, è felicemente fidanzato con Claudia Maria Capellini. La coppia vive insieme a Roma ormai da tantissimi anni, non hanno figli ma ben due piccoli cani. Lo stesso comico, diversi anni fa ha scoperto di avere una malattia importante ovvero un’infezione alla colonna vertebrale.

Giorgio Panariello aveva un fratello di nome Francesco che purtroppo è morto nel 2011 a causa della sua difficile tossicodipendenza. Nonostante la sua dipendenza però, entrambi hanno cercato di tenere stretto il loro rapporto burrascoso e duro.