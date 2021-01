Chi è Marco Giallini: carriera dell’attore, vita privata e curiosità

Chi è Marco Giallini, il noto attore che sarà ospite questa sera nel programma di Fiorella Mannoia “La musica che gira intorno” dove verrà esaltata la musica e tutte le sue sfumature più belle. La sua carriera è iniziata da un giorno all’altro, proprio come ha dichiarato lui, grazie ad un suo amico Valerio Mastanadrea. Proprio quest’ultimo fece il suo nome a Marco Risi, chiedendolo di venire a vedere la sua interpretazione in teatro.

Sicuramente lo conosciamo per i film di successo del campo del cinema italiano, trovando appunto l’amore del pubblico e il loro apprezzamento. L’abbiamo visto alle prese di “Perfetti sconosciuti” diretto da Paolo Genovese, “Il grande salto” con la regia di Giorgio Tirabassi. Inoltre, ha recitato nella serie targata Rai “Rocco Schiavone”, con una grandissima attitudine verso il ruolo che ha avuto.

Chi è Marco Giallini

Viene da una famiglia davvero umile operaia, ha lavorato come imbianchino e venditore di bibite. Si è sposato nel 1993 dopo essersi perdutamente innamorato di Loredana con cui ha avuto due figli: Rocco e Diego. Il primo nato nel 1998 e il secondo nel 2004. Una felicità immensa, ed un amore vissuto a 360 gradi, fu colpito da lei per la sua profonda bellezza sia dentro che fuori come persona. La scomparsa della moglie avvenuta nel Luglio 2011 a causa di un’emorragia cerebrale lo ha destabilizzato ed ancora oggi parla di lei come la donna della sua vita.

Vediamo alcune curiosità dell’attore che ha interpretato Il Terribile nella serie tv Romanzo Criminale: