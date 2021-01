Classifica e oroscopo sabato 16 gennaio 2021: agitazione alle stelle per i Gemelli e la Vergine

Ecco l’oroscopo di sabato 16 gennaio 2021 e la classifica dei segni zodiacali. Un altro weekend è alle porte. Quali sorprese riserverà ai segni zodiacali? Il Leone dovrà risolvere alcuni problemi di lavoro, mentre il Cancro e i Pesci saranno assorbiti dalla vita sentimentale. Agitazione alle stelle per la Vergine e i Gemelli. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di sabato e scopri la classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di sabato ti sveglierai pieno di vigore. Finalmente cominci a sentirti in piena forma: approfittane, per lavorare su nuovi progetti in vista di febbraio, un mese che potrà regalare molte opportunità. Chi vorrà mettersi in gioco, potrà recuperare anche in amore. 5 stelle.

Toro

Sfrutta il weekend per staccare la spina, riposarti e ricaricare le pile in vista delle prossime sfide. Sarà importante riportare un po’ di pace nei rapporti con gli altri, perché negli ultimi giorni sono stati tanti i conflitti, le tensioni e gli attacchi. 3 stelle.

Gemelli

Avrai così tanta inquietudine che sentirai il bisogno di isolarti dalle altre persone, di rimanere in silenzio, proprio tu che sei il segno della comunicazione per eccellenza! È probabile che qualcosa ti stia preoccupando parecchio. Prova a mantenere la calma. 2 stelle.

Cancro

Nelle prossime ore una bellissima Luna risveglierà un sentimento sopito, la voglia di rimettersi in gioco in amore. Questo fine settimana spronerà molti Cancro a fermarsi per meditare sulla propria vita, a cominciare da quelle sentimentale. 4 stelle.

Leone

Secondo l’oroscopo di sabato servirà molta prudenza, soprattutto sul lavoro. Dovresti fermare e rivedere bene i conti, valutare con attenzione alcune situazioni che sembrano particolarmente problematiche. Forse, per uscirne, sarà necessario accettare un compromesso. 2 stelle.

Vergine

Si preannuncia un fine settimana pieno di tensione e di pessimismo. Ti sembrerà di condurre una vita molto faticosa e agitata e correrai il rischio di cadere nello sconforto. Cerca di reagire! Non pensare al passato, ma guarda piuttosto avanti. 2 stelle.

Bilancia

Venere sarà in aspetto interessante fino a febbraio inoltrato: potrai approfittarne, per concentrarti sull’amore. Le occasioni saranno molte, ma tu dovrai fare attenzione e scegliere la persona giusta, qualcuno che abbia i tuoi stessi valori! 4 stelle.

Scorpione

La Luna in aspetto favorevole ti aiuterà a ritrovare un po’ di pace dopo alcune giornate particolarmente tese. Se poi di recente hai sfogato la tua agitazione sul partner, sugli affetti, dovrai rimboccarti le maniche e cercare di riportare l’armonia in famiglia. 3 stelle.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di sabato avrai bisogno di grande prudenza. La Luna in quadratura potrebbe provocare un ritardo o rallentamento, un imprevisto spiacevole, qualche momento di disagio o solo molta confusione. Sii prudente! 2 stelle.

Capricorno

Ti alzerai dal letto con molta più forza rispetto al passato. Le prossime giornate saranno favorevoli per chi vorrà consolidare la propria storia, per le coppie pronte a fare un passo in più o per i single alla ricerca dell’anima gemella. 5 stelle.

Acquario

Sarai assalito da molta insofferenza, una certa insoddisfazione legata ai rapporti con gli altri, alla tua vita sociale. D’ora in avanti dovrai munirti di pazienza e buonsenso per non scivolare in qualche sterile polemica o discussione. per fortuna in amore si potrà recuperare. 3 stelle.

Pesci

La Luna nel segno ti regalerà vitalità, la voglia di amare ed emozioni raddoppiate. Ti sentirai bene, avrai voglia di metterti in gioco in amore. Chi, al contrario, è uscito da poco da una relazione, sarà pronto a voltare pagina. 4 stelle.