Ecco un frutto che, come la mela, mangiato ogni giorno, toglie il medico di torno!

Una mela al giorno toglie il medico di torno, tutti conosco questo modo di dire che attribuisce alle mele un elevato numero di proprietà benefiche in grado di far stare il nostro corpo in salute. Tuttavia, oggi, parleremo di un altro frutto molto ricco di proprietà benefiche al pari delle mele! Si tratta di un frutto che viene da molto lontano e che fino a poco tempo fa non era molto conosciuto in Italia, tuttavia oggi è rientrato a pieno titolo all’interno della nostra alimentazione. Ma qual è questo frutto dalle tantissime proprietà benefiche? All’interno di questo articolo risponderemo a questa e ad altre domande.

L’avocado aiuta a contrastare il colesterolo cattivo

Come avrete già capito, stiamo parlando proprio dell’avocado. Una recente ricerca condotta dalla “Penn State” e pubblicata su “The Journal of Nutrition” ha scoperto che mangiare un avocado ogni giorno aiuta a tenere sotto controllo il colesterolo cattivo. Lo studio si è concentrato su pazienti in sovrappeso o obesi. Questi hanno provato a inserire un avocado all’interno della loro dieta giornaliera. I risultati si sono dimostrati molto interessanti. Infatti, gli esperti hanno evidenziato che il frutto aiuta a ridurre le particelle LDL nel sangue. Si tratta di sostanze particolarmente pericolose, che bloccano le arterie. Ma non solo: un altro aspetto positivo è la riduzione delle particelle ossidate. Precedenti ricerche hanno dimostrato che l’ossidazione è fra i responsabili del cancro, delle malattie cardiache e dell’arteriosclerosi. È quindi fondamentale contrastarla attraverso una sana e corretta alimentazione. Nei partecipanti allo studio si è osservato anche un aumento di luteina nel sangue. Questa è proprio una sostanza antiossidante.

Altre proprietà benefiche degli avocado

Secondo alcuni degli autori dello studio, questi benefici sono solo la punta dell’iceberg. Infatti, le proprietà benefiche dell’avocado sono parecchie, e la ricerca è solo agli inizi. In particolare, questo frutto è ricco di grassi buoni (acido oleico, omega 3 e omega 6) e carotenoidi, importanti per la salute degli occhi. Inoltre l’avocado fornisce anche buone quantità di sali minerali come potassio, calcio e magnesio. Oltretutto , contiene buone quantità di vitamina B. Ecco perché gli esperti consigliano di inserirlo all’interno di una dieta quotidiana salutare. Magari spalmato su un toast integrale, o come salsina per un pinzimonio alternativo ma comunque gustoso.