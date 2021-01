Gianluca De Matteis confessa il reale motivo per il quale, ha deciso di abbandonare Uomini e Donne tra il dispiacere dello studio e dei telespettatori. L’ormai ex tronista del talk show firmato Maria De Filippi infatti, si è lasciato andare a una lunga intervista al sito Comingsoon spiegando così anche il chiarimento avuto con le sue ex corteggiatrici.

L’ex tronista non è riuscito all’interno del programma a trovare una ragazza che davvero lo prendesse fisicamente ma soprattutto caratterialmente. Dopo diversi mesi ha così deciso di abbandonare il programma ringraziando la redazione e la stessa Maria De Filippi. Quali sono state le sue dichiarazioni?

Gianluca De Matteis si confessa: Ecco perché ha abbandonato Uomini e Donne

De Matteis intervistato da Comingsoon ha così spiegato il motivo per il quale ha abbandonato Uomini e Donne. Le parole di Gianluca, sono state molto chiare e rispettose del programma: “Hai detto bene, tra il dispiacere del pubblico perché quando Maria De Filippi ha detto che avrei abbandonato il trono si è levato un ‘no’ dalla platea, che mi ha fatto piacere. Ho pensato che anche loro fossero dispiaciuti ed è una cosa bella perché significa che ho trasmesso qualcosa”.

L’ex tronista ha continuato affermando: “La scelta è stata presa nei giorni precedenti, perché per le ragazze non c’era la curiosità di portare avanti delle conoscenze. Io sono ‘bianco o nero’, o mi piaci o non mi piaci e basta poco per non piacermi più. Stare lì per illudere o prendere in giro qualcuno non fa per me. Quando mi sono accorto di questo ho pensato di andarmene, anche perché la scelta sarebbe stata a breve termine e non si poteva andare avanti ad oltranza”.

Ex tronista ha ricontattato le sue ex corteggiatrici

Gianluca De Matteis si confessa nella lunga intervista e ammette di aver ricontattato le sue ex corteggiatrici per avere un confronto. All’interno del programma infatti, sempre più spesso, Gianluca non è sempre stato compreso ed ha approfittato una volta fuori di chiarire alcune questioni.

L’ex tronista ha sentito tutte e tre le ex corteggiatrici anche se in maniera diversa: “Si, ho chiamato Dalila e Priscilla perché volevo spiegare a voce alcune cose, mentre con Gabriella c’è stato uno scambio di messaggi. In un contesto diverso non penso sarebbe scattato qualcosa, perché quando ero a Uomini e Donne non mi facevo remore per le telecamere. C’erano delle limitazioni importanti, dal punto di vista di tempo e del Covid, dunque anche fisiche ma quelle lasciano il tempo che trovano: se si trova un’intesa vai oltre questi aspetti limitanti. Dunque credo di no, anche se poi non si sa mai!”.