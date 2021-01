Matteo Ranieri, corteggiatore Uomini e Donne: Età, carriera e vita privata

Matteo Ranieri è il corteggiatore di Uomini e Donne che ormai da diversi mesi continua a conoscere la tronista Sophie Codegoni. Il giovane fin dal primo momento si è mostrato gentile ma soprattutto dolce e impacciato agli occhi della tronista che, non l’aveva notato fin da subito.

La loro conoscenza infatti, è partita a rilento ma lui insieme ad altri tre sono gli unici ragazzi che Sophie ha deciso di tenere e continuare a conoscere. All’interno dello studio ma anche sui social, Matteo è molto apprezzato ma non tutti lo conoscono e sanno qualcosa di più della sua vita prima di Uomini e Donne.

Scopriamo insieme chi è Matteo Ranieri nonché corteggiatore di Sophie Codegoni a Uomini e Donne!

Matteo Ranieri, corteggiatore di Uomini e Donne: Età, carriera e vita privata

Il giovane corteggiatore dall’aria timida e impacciata è un atleta di Grappling. Nato a Recco, in provincia di Genova il 19 Novembre 1992, ha 28 anni ed è del segno dello Scorpione. Oltre ad essere un grandissimo atleta, Matteo lavora nell’azienda di famiglia ed ha ben due sorelle e due fratelli.

Il suo forte avvicinamento alle arti marziali è arrivato all’età di 16 anni quando ha avuto una rissa a scuola e per sua grande insicurezza ha deciso di iniziare a praticare kickboxing. In questo momento il corteggiatore di Sophie Codegoni gareggia nella classe A di Grappling ovvero una disciplina di lotta in cui si deve atterrare l’avversario.

Il suo carattere emotivo lo ha contraddistinto fin da subito dagli altri corteggiatori ed è proprio quello che ha incuriosito Sophie nei primi giorni di conoscenza. Nonostante il suo modo di fare a volte impacciato, Matteo sembra conquistare giorno dopo giorno la giovane tronista, impegnandosi costantemente nel trovare modi nuovi di corteggiarla.