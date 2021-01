Ecco l’oroscopo di domani 16 gennaio 2021. I giorni sono volati e in un baleno siamo già alle porte di un nuovo fine settimana. Quali segni saranno favoriti dai pianeti nelle prossime ore? Nervosismo alle stelle per i Gemelli e la Vergine, mentre il Cancro, lo Scorpione e i Pesci vivranno due giornate ricche di emozioni. Il Toro potrà riportare la pace in famiglia. Se vuoi saperne di più, leggi il seguente oroscopo di domani, dedicato a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di domani avrò una giornata abbastanza interessante, preludio di un periodo che sarà via via sempre più promettente. La Luna alle tue spalle potrebbe provocare un piccolo disagio in famiglia, un’incomprensione o una bugia: sii prudente!

Toro

D’ora in poi sarà d’aiuto provare a riportare un po’ di tranquillità in famiglia, nelle relazioni con gli altri e con la Luna e Venere in buon aspetto sarà possibile. Se ristabilirai l’armonia nella vita privata, troverai la forza per affrontare con successo tutte le sfide che Giove e Saturno in aspetto contrario ti metteranno di fronte.

Gemelli

La Luna in quadratura ti renderà particolarmente nervoso, suscettibile oppure poco lucido. Per il weekend ti converrà evitare ogni discussione in famiglia e rimandare gli impegni più gravosi alla settimana successiva.

Cancro

Secondo l’oroscopo di domani avrai dalla tua parte una Luna particolarmente romantica. Non dovresti sprecarla, ma organizzare qualcosa di speciale. Questa Luna favorirà le coppie già collaudate, ma anche i riavvicinamenti, le riappacificazioni e i nuovi incontri.

Leone

Finalmente il morale si risolleverà, anche se le difficoltà saranno ancora molte. Dovresti sfruttare il weekend per staccare la spina e rilassarti un po’. Sarà il modo migliore per cominciare una nuova settimana in piena forma.

Vergine

Si preannuncia un fine settimana particolarmente nervoso. La Luna in opposizione aumenterà la tensione nervosa e provocherà dei momenti di disagio in famiglia. Cerca di avere molta prudenza.

Bilancia

Come indica l’oroscopo di domani avrai un’altra giornata molto promettente. La tua rimonta è cominciata! Molto presto potrai toccare con mano i primi cambiamenti. Per il momento concediti un fine settimana di relax e di svago.

Scorpione

Sarai sostenuto da una bellissima Luna. Per le prossime 48 ore dovresti mettere in stand by i problemi di lavoro e di soldi e dedicarti all’amore. I single alla ricerca dell’altra metà della mela, potranno uscire allo scoperto! Chissà che s’imbattano in un in contro speciale.

Sagittario

Dovrai fronteggiare una Luna in quadratura e non sarà affatto facile! L’agitazione sarà tanta. Se non cercherai di tenerla sotto controllo, finirai con lo scaricarla su chi ti sta vicino, soprattutto se è qualcuno che attenta alla tua amata libertà.

Capricorno

Secondo l’oroscopo di domani sarà una giornata piuttosto proficua. La Luna in aspetto armonico, Venere nel tuo segno saranno ottimi presupposti per trascorrere un piacevole weekend in famiglia, accanto ai tuoi cari.

Acquario

La tensione nervosa dei giorni scorsi dovrebbe essersi un po’ placata, ma tu dovrai fermarti a riflettere. È tempo di trovare la nuova strada da percorrere, un obiettivo ben preciso su cui concentrarsi. Così facendo la tua agitazione si trasformerà in energia costruttiva.

Pesci

Con la Luna nel segno si preannuncia un weekend ad alto tasso di romanticismo. Sfruttalo al meglio, organizzando qualcosa di speciale, una serata a lume di candela. Nelle prossime 48 ore saranno favoriti anche i nuovi incontri e le riconciliazioni.