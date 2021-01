Oroscopo Paolo Fox domani, sabato 16 gennaio 2021: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 16 gennaio 2021. Un nuovo fine settimana è alle porte. Quali novità riserveranno le stelle a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Il Sagittario dovrà armarsi di cautela e pazienza, mentre il Capricorno ritroverà nuova forza. Grande insofferenza per l’Acquario, i Pesci potrebbero riscoprirsi innamorati. Se sei curioso di scoprire, nel dettaglio, cosa rivelerà il popolare astrologo de I Fatti Vostri, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto ai 4 segni finali dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 16 gennaio 2021: Sagittario

Domani e domenica occorrerà munirsi di cautela e molta pazienza. Nelle prossime 48 ore, infatti, potresti sbagliare qualcosa per troppa fretta e distrazione: fai attenzione! Qualche ritardo o rallentamento, l’atteggiamento soffocante o critico di qualcuno potrebbero darti sui nervi. Guai a chi ti rimprovererà o cercherà di limitare la tua capacità di azione!

Previsioni Paolo Fox domani sabato 16 gennaio 2021: Capricorno

Domani avrai una bella forza in più. Chi ha una relazione già collaudata, chi desidera consolidare il proprio rapporto di coppia sarà sostenuto da stelle favorevoli. D’ora in poi l’amore potrà andare a gonfie vele. Cerca, solamente, di non eccedere, di non farti prendere dalla smania di perfezionismo e fare qualcosa in più degli altri.

Oroscopo domani sabato 16 gennaio 2021: Acquario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e domenica potrai recuperare in amore. Meno male, perché per il resto dovrai avere grande prudenza. In questo periodo stai vivendo una fase di enorme frustrazione che crescerà più si avvicina febbraio. Per qualcuno potrebbe trattarsi di insoddisfazione sociale. Le prime due settimane del prossimo mese saranno contraddistinte da caos e lotte, non sono nella tua vita, ma anche nel mondo. Ti converrà usare la massima cautela ed evitare ogni polemica.

Previsioni domani sabato 16 gennaio 2021: Pesci

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e domenica ospiterai la Luna nel tuo segno. Come conseguenza avrai un’emotività raddoppiata. Più di un Pesci riscoprirà un sentimento nei confronti di una persona. Chi, al contrario, ha chiuso da poco una storia, potrà metterci una pietra sopra e guardare avanti: sarà la maniera più efficace per ritrovare serenità.