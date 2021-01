Oroscopo Weekend – Gli uomini più fastidiosi dello zodiaco, ecco quali sono

Solitamente non c’è un solo fattore che rende una persona poco sopportabile: un atteggiamento fastidioso può manifestarsi infatti in vari modi, e sebbene l’esperienza può aiutarci a “limare” alcuni tratti piuttosto spigolosi del carattere, alcune persone restano fastidiose, talvolta di proposito. Oggi prendiamo in esame il mondo degli uomini, con quelli considerabili più “molesti” e fastidiosi in assoluto.

Gemelli

Incoerente e dal carattere molto complesso e diversificato, l’uomo Gemelli non è un segno molto ambizioso ma utilizza ogni mezzo per “punzecchiare” chi ha vicino ricordando le proprie abilità anche in contesti “normali”. E’ piuttosto complicato vederli ammettere un errore essendo anche decisamente orgogliosi.

Leone

Fondamentalmente l’uomo Leone è molto alla mano, ma resta il fattore ego che guida i rappresentanti di questo segno: finchè la situazione è tranquilla sono ottimi amici e confidenti ma la sua considerazione alta della propria figura rispetto agli altri li porta ad essere decisamente poco simpatici in ambiti come quello lavorativo dove non è solito mettersi al pari degli altri.

Cancro

E’ mosso anche lui da buoni sentimenti, visto che è in cerca della stabilità e della tranquillità anche se questa ricerca spesso la toglie agli altri perchè ha un umore molto instabile e facilmente condizionabile dagli eventi, anche insignificanti che li rendono non particolarmente amati in gran parte dei contesti, anche se non c’è alcuna intenzionalità nel loro essere fastidiosi.

Acquario

L’uomo Acquario appare decisamente egoista rispetto alla media, fondamentalmente perchè è insicuro e trova rassicurazione solo nei suoi spazi. Questa caratteristica lo rende poco flessibile ad adattarsi alla maggior parte dei contesti sociali, ecco perchè ha una ristretta cerchia di persone che lo comprende a fondo.