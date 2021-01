Oroscopo Weekend – I segni zodiacali più esuberanti dello zodiaco: scopri quali sono

Le esperienze hanno un valore importante nella vita di tutti noi, al punto che in molti casi riescono a “plasmare” in maniera più o meno netta il nostro carattere, e quindi in maniera diretta anche le nostre decisioni. Alcuni tuttavia restano ancorati sui atteggiamenti piuttosto eccessivi ed esuberanti, segno che una parte della nostra personalità resiste allo scorrere del tempo. Oggi andremo ad esaminare proprio quali sono le persone più esuberanti dello zodiaco:

Bilancia

Un profilo notoriamente sempre in controllo e spesso il simbolo dell’equilibrio, nasconde in realtà un certo “pepe” nella sua personalità, anche se è molto prodigo a metterlo in mostra. Solitamente riesce a nascondere sapientemente qualche mania e stravaganza che potrebbe sembrare eccessiva ma si “lascia andare” sopratutto quando è in totale confidenza con la situazione.

Acquario

L’anticonformista Acquario non può mancare in classifica essendo considerabile anche decisamente indecifrabile nelle sue reazioni e in molte delle sue idee, insomma si tratta di un profilo difficile da inquadrare al 100 % e questo è molto evidente sopratutto quando è molto triste o molto felice. Tende ad avere reazioni inaspettate molto spesso.

Ariete

L’Ariete non bada ai fronzoli ma è tutto sostanza e concretezza e si cura poco, per non dire nulla, della maggior parte delle convenzioni sociali, anzi generalmente prova a sfidare questi concetti a suo dire troppo antiquati per impensierirlo, anche se spesso è il modo ad essere considerato eccessivo e non convenzionale.

Gemelli

Rappresentano un vero mistero per molti, quindi è molto complesso riuscire a “star loro dietro” dal punto di vista dell’applicazione dei concetti e nelle reazioni, visto che riescono a cambiare umore apparentemente senza motivo a distanza di pochissimo tempo.