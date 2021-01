Oroscopo Weekend – Le donne più “magnetiche” dello zodiaco: ecco quali sono

Il fascino di una persona non sempre è razionalmente dimostrabile tramite il carisma o l’aspetto esteriore: molti infatti risultano magnetici per una serie di fattori che fanno parte di un modo di comportarsi che risulta diversificato e complesso da descrivere e decifrare ecco perchè il termine stesso “magnetismo” si applica anche ai comportamenti umani.

Nel mondo delle donne esistono diversi profili caratteriali molto specifici che sono considerabili più meritevoli di questo particolare tratto, ecco quali sono:

Scorpione

Uno dei segni più misteriosi ed enigmatici per antonomasia, le donne nate sotto questo segno possiedono un grande fascino sopratutto comunicativo: a loro bastano poche parole, essendo naturalmente dotate di grande ironia e sarcasmo (che raramente risulta eccessivo) per fare colpo, unito ad un look sempre preciso e mai esasperato.

Acquario

Le “indomabili” dello zodiaco sono sicuramente le Acquario che non accettano le convenzioni sociali classiche e per questo motivo sono considerate anche le più anticonformiste, quasi “zen” ma non per questo ingenue, anzi: nonostante l’indole molto pragmatica e tendenzialmente tranquilla mantengono una capacità di gestire le situazioni critiche invidiabile.

Leone

Molto curate nel loro aspetto, le Leone sono probabilmente le donne che mettono maggiormente a loro agio le persone che le circondano e sono sempre pronte ad ascoltare, a fare da confidente. Riescono infatti a stemperare la tensione ed apparire molto influenti, indifferentemente dal contesto.

Capricorno

La donna Capricorno spesso è difficile da comprendere appieno essendo ambiziosa, passionale, molto determinato ma anche molto complesso, perchè apparentemente ingestibile ed imprevedibile. Forse è proprio per questo che la donna Capricorno viene solitamente corteggiata con frequenza, oltre che per la grande affidabilità generale.