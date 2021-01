Ricetta Torta al nesquik: ecco l’insolito dolce che conquista grandi e piccini

Ricetta Torta al nesquik – I dolci, quanto sono buoni i dolci! Oggi vi consiglio di provare questa insolita torta al Nesquik, questo dolce si prepara molto velocemente ed ha un gusto buonissimo. Se siete amanti del nesquik questa è la torta giusta per voi ed anche se avete in dispensa del nesquik da consumare questo è modo ottimo per riciclarlo ed evitare sprechi.

Ricetta Torta al nesquik – INGREDIENTI

3 uova

90 g di zucchero

280 g di farina

100 ml di olio di semi di arachidi

150 ml di latte

125 g di nesquik

una bustina di lievito per dolci

un pizzico di sale

Ricetta Torta al nesquik – PRERARAZIONE

Montate le uova con lo zucchero per almeno cinque minuti fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Continuate a montare ed aggiungete il latte e l’olio, poi unite la farina ed il nesquik, unite poi il lievito ed un pizzico di sale. Montate.

Versate poi l’impasto in una teglia imburrata e cosparsa di nesquik e cuocete in forno caldo a 180° per 30-35 minuti.

La vostra torta al nesquik è pronta e pronta per essere servita. Una goduria.