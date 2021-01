Sei spesso nervoso? Questa tisana ti cambierà la vita

Lavoro, problemi legati alla vita privata, imprevisti: questi fattori contribuiscono tantissimo ad aumentare gli episodi di nervosismo. A lungo andare, queste situazioni possono rivelarsi estremamente pericolose per la salute. Per questo è necessario intervenire. In che modo è possibile farlo? Le soluzioni sono diverse e tra queste è possibile citare un mondo speciale: quello delle tisane. Se stai cercando informazioni in merito, nelle prossime righe puoi trovare alcune informazioni preziosissime.

Stress: le tisane migliori per attenuarlo

A tutti è capitato di tornare a casa dal lavoro dopo una giornata pesante con l’umore a terra. Si tratta, come sopra specificato, di una situazione che riguarda tantissime persone e che, grazie ad alcuni rimedi naturali, può essere tenuta sotto controllo.

Come sopra specificato, esistono diverse tisane utili in merito. Il mondo delle erbe officinali è ricco di alternative speciali al proposito. Tra le principali è possibile citare la camomilla, la passiflora e la melissa. Si potrebbe andare avanti ancora molto a parlare delle tisane che aiutano ad attenuare i sintomi del nervosismo. In questo novero è possibile includere anche soluzioni come il biancospino, la lavanda, il tiglio e la verbena.

Premettendo il fatto che nel momento in cui si decide di iniziare a bere tisane tutti i giorni è bene consultarsi con il proprio medico di fiducia e comunicare gli ingredienti, vediamo assieme un mix virtuoso per combattere il nervoso.

Cosa serve per prepararlo? Ecco gli ingredienti:

200 ml di acqua

5 grammi di fiori di camomilla

5 grammi di tiglio

La scorza di un limone

La preparazione di questa tisana inizia versando l’acqua in un pentolino e, successivamente, aggiungendo la scorza di un limone, possibilmente biologico. Il passo successivo prevede il fatto di portare tutto a bollore. I passi successivi prevedono il fatto di aggiungere il tiglio e la camomilla. Una volta archiviati questi step, si lascia riposare il tutto per un paio di minuti e, dopo aver lasciato raffreddare, si filtra, si versa e si beve.

Concludiamo facendo presente che, per ottimizzare i livelli di rilassamento, ci si può aiutare anche con sessione di meditazione mattutina e con la scelta di non utilizzare device elettronici nell’ora prima di coricarsi.