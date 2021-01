Carlo Conti: età, altezza, abbronzatura, figli, moglie – Tutto su di lui

Carlo Conti è un conduttore televisivo e radiofonico ed autore televisivo italiano tra i più noti ed amati del mondo della televisione.

Carlo Conti nasce a Firenze il 13 marzo 1961, sotto il segno dei Pesci e non ha avuto un’infanzia molto semplice. Il conduttore televisivo resta orfano di padre quando aveva solo 18 mesi a causa di un brutto male e viene quindi cresciuto solo dalla mamma che fa grandi sacrifici. Termina gli studi e si diploma in ragioneria, ed ottiene un posto fisso come bancario. Dopo qualche anno Carlo Conti decide di stravolgere la sua vita, ed si dimette dal suo lavoro per seguire la sua passione per la radio. Alla fine degli anni Settanta inizia a lavorare nelle Radio fiorentine.

Inizia così la carriera di Carlo Conti, che passo dopo passo si afferma sempre di più nel mondo dello spettacolo: prima come conduttore radiofonico, poi come comico toscano ed infine in televisione.

Man mano il conduttore si afferma sempre di più fino ad ottenere il grandissimo successo che ha oggi, che lo rende uno dei conduttori italiani più amati e conosciuti dal pubblico. I programmi di successo condotti da Carlo Conti sono innumerevoli. Il conduttore è stato anche il direttore artistico di Sanremo per più edizioni ed ora è impegnato con una sfida su Rai Uno. Questa sera, sabato 2 Gennaio, andrà in onda un nuovo format di Affari tuoi, speciale edizione sposi con al timone il grande Carlo Conti.

VITA PRIVATA

Carlo Conti ha sempre cercato di tenere molto privata la sua vita personale. Il conduttore nel 2014 ha sposato la costumista Francesca Vaccaro, di 11 anni più giovane di lui. La coppia ha avuto un figlio Matteo, nel 2014.