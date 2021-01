C’è posta per te: anticipazioni e chi sono gli ospiti di questa sera 16 gennaio – VIDEO

By

C’è posta per te torna questa sera, sabato 16 gennaio, in prima serata su Canale Cinque con il secondo appuntamento di questa edizione.

Il people show di Canale Cinque conquista sempre milioni di telespettatori, la scorsa settimana la prima puntata di C’è posta per te ha nettamente battuto la concorrenza, ovvero Affari tuoi condotto da Carlo Conti su Rai Uno.

C’è posta per te racconta le storie emozionanti di persone comuni, storie di fraintendimenti, storie di litigi familiari che appassionano il pubblico. Spesso le storie sono così toccanti da far scendere qualche lacrima. I telespettatori si immedesimano nelle storie e spesso esprimono opinioni e pareri.

Anche questa sera oltre a queste storie toccanti ci saranno momenti di risate e di leggerezza. Inoltre anche questa sera, sabato 16 gennaio ci saranno ospiti Vip. Nella seconda puntata di C’è posta per te saranno ospiti: Irama, Marco bocci e Giulia Michelini. Ecco il video qui sotto:

