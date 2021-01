Classifica e oroscopo domenica 17 gennaio 2021: domenica ricca di emozioni per i Pesci e il Cancro

Ecco l’oroscopo di domenica 17 gennaio 2021 e la classifica dei segni zodiacali. La settimana sta per volgere al termine. Come trascorreranno la domenica i segni zodiacali? L’Ariete e la Bilancia saranno energici e ambiziosi, il Leone dovrà fronteggiare nuove avversità. Giornata ricca di emozioni per i Pesci. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di domenica e scopri la classifica dei segni zodiacali. Leggi anche l’oroscopo di oggi e l’oroscopo di domani dedicati a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di domenica sarai traboccante di energia, ambizione e voglia di emergere. Ormai il periodo buio è un ricordo lontano e tu stai tornando a essere qualcuno determinata ad avere successo, a riprenderti ciò che è tuo. Le stelle saranno dalla tua parte, ma ricordati di non avere troppa fretta, di non fare scelte senza averci riflettuto con calma. 4 stelle.

Toro

Sarai assalito da una profonda stanchezza. D’altronde sono settimane in cui tieni testa a molte difficoltà sul lavoro. Qualcuno è stato oggetto di critiche, qualcun altro deve far quadrare i conti e non è facile se si ha un impiego part-time. Occhio a quell’Urano che ti renderà precipitoso, frettoloso di superare alcune difficoltà, senza aver valutato con attenzione. 2 stelle.

Gemelli

La Luna in quadratura potrebbe suscitarti un po’ di agitazione, di nervosismo, confusione mentale o solo tanta stanchezza. Ci sarà chi dovrà affrontare un momento di disagio in famiglia. Servirà pazienza prima di recuperare l’equilibrio fisico perso negli ultimi giorni, ma ce la farai! 2 stelle.

Cancro

Avrai un desiderio di esprimere ciò che provi nei confronti dell’altro. Più passano le giornate e più si risvegliano sensazioni che credevi addormentate da tempo. Cerca solo di non farti prendere da crisi di gelosia. Attenzione ai piccoli malintesi che Venere in opposizione potrebbe provocare, niente comunque capace di intaccare irrimediabilmente una buona intesa. D’ora in poi anche il lavoro potrà sbloccarsi. 4 stelle.

Leone

Secondo l’oroscopo di domenica dovrai contrastare nuove calamità provocate da Giove e Saturno in opposizione. Tu ce la stai mettendo tutta per non cadere in nuovi conflitti, ma non dovrai cedere alle tentazioni di Urano che ti renderà impulsivo. Meglio avere prudenza nel lavoro e in amore. 2 stelle.

Vergine

Nel complesso stai vivendo un periodo di grande forza, anche se durante questa giornata dovrai fare i conti la Luna in aspetto opposto. Potresti essere colto da nervosismo, stanchezza o avere poca lucidità mentale. Per non cedere alle illusioni di Nettuno contrario ti converrà restare focalizzato su un progetto concreto, tangibile, a cui ti sei dedicato nel 2020. Riprendilo in mano e rinnovalo, potrebbe regalarti nuove soddisfazioni. 3 stelle.

Bilancia

Ti sveglierai con un gran desiderio di riscatto, di vivere emozioni che non provi da tempo. Con Mercurio in prima linea, affiancato da Giove e Saturno, nulla ti impedirà di farcela. Buttai su nuovi progetti, perché potrebbero regalarti delle sorprese molto presto. In amore potrebbero nascere piccole incomprensioni con il partner. 4 stelle.

Scorpione

La Luna in Pesci, tuo segno amico, ti permetterà di riportare un po’ di serenità nel tuo rapporto di coppia e, più in generale, nella tua vita. E ne avrai un gran bisogno, perché hai passato le ultime giornate a cercare soluzioni a problemi di lavoro o a trovare un modo per emergere. Per questa giornata, stacca la spina dalle difficoltà pratiche e concediti una domenica di amore e relax. 4 stelle.

Sagittario

Come indica l’oroscopo di domenica sarà una di quelle giornate in cui dovrai fare lo stretto necessario e niente di più. Ti converrà rimandare ogni appuntamento o discussione a un momento successivo. Nelle prossine ore ti sentirai particolarmente sotto pressione, agitato, forse perfino soffocato. 2 stelle.

Capricorno

Una giornata che ti permetterà di vivere con serenità il tuo rapporto di coppia. Sarai particolarmente disponibile e affabile, anche se da qualche giorno un piccolo grattacapo, un problema personale, ti sta assorbendo un po’ di energia. Non ti crucciare troppo, perché la soluzione arriverà molto presto! 5 stelle.

Acquario

Avrai un entusiasmo nuovo, una voglia incontenibile di libertà. I tuoi doveri, però, le responsabilità ti riporteranno con i piedi a terra. Tutta l’energia di questi giorni andrà gestita cn particolare buonsenso, altrimenti sarà facile scontrarsi con qualcuno, innervosirsi, sentirsi soffocati. Meglio non agire d’impulso. 3 stelle.

Pesci

Si preannuncia una giornata speciale per i sentimenti. La Luna nel segno potrebbe risvegliare dei sentimenti sopiti da tempo. Qualcuno troverà il coraggio di uscire allo scoperto e dichiarare il proprio amore, qualcun altro avrà la forza di chiudere con un passato doloroso e guardare avanti. 5 stelle.