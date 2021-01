Gli addominali fanno dimagrire? Attenzione alla risposta

Quando si finisce di svolgere la propria attività fisica in palestra, alla fine della nostra scheda di allenamento ci sono sempre gli addominali. Farli a fine lezione è giusta come cosa da fare ma perché? È vero che più addominali si fanno più si dimagrisce? All’interno di questo articolo risponderemo a questa e ad altre domande.

È vero che più addominali si fanno più si riesce a dimagrire?

La verità è che fare gli addominali non fa dimagrire, quello che spesso si sente è un falso mito. Non è vero che più addominali si fanno, più si avrà un fisico scolpito che ci farà liberare dalla pancetta. Fare degli esercizi addominali si avrà un fisico scolpito ma questi non fanno dimagrire. Fare gli addominali aumenta la tonicità del muscolo addominale e rinforza il muscolo migliorando la postura, ma non sono gli esercizi giusti per perdere il grasso che ricopre questa zona. Oltretutto dovete anche sapere che allenare gli addominali tutti i giorni non è utile, perché anche questi, come gli altri muscoli, hanno bisogno di riposo. Quindi sarebbe molto più efficace allenarli due, massimo tre volte a settimana.

Quali esercizi fisici fanno dimagrire?

I veri esercizi che fanno perdere peso sono quelli aerobici. Il più classico tra questo è sicuramente la corsa, ma vanno bene anche la bicicletta o una camminata veloce. Quando però si fanno questi esercizi è importante non farli a ritmi troppo elevati. Per esempio se uno corre a livelli molto intensi, quello che verrà bruciato non sono i grassi ma gli zuccheri, che però danno energia. La scelta giusta da fare è correre alla stessa velocità moderata per circa 40 minuti. In questo modo sarete in grado di bruciare un buon quantitativo di grassi.

Seguire una corretta alimentazione è fondamentale

Naturalmente, una parte importantissima da non sottovalutare è una corretta nutrizione. Infatti per perdere peso è necessario abbinare un corretto tipo di allenamento a una giusta dieta, possibilmente fatta da un nutrizionista o dietologo. Questi specialisti infatti andranno a realizzare una dieta ad hoc in base al fisico e alle richieste del cliente.