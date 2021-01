Maria Amelia Monti: età, carriera, marito, figli – Tutto su di lei

Maria Amelia Monti è un’attrice italiana che per un periodo ha attraversato un periodo di grande notorietà in televisione con grandi progetti. Scopriamo qualcosa in più su di lei-

Maria Amelia Monti è nata a Milano il 30 giugno 1961, ha quindi 59 anni e quest’ anno ne compirà 60. L’attrice si è diplomata all’Accademia dei Filodrammatici ed ha poi iniziato la sua carriera prima come attrice teatrale e poi televisiva. La popolarità arriva con Drive In di Antonio Ricci prima e poi con La TV delle ragazze. Per molti anni è stata la moglie, per finta, di Gerry Scotti nella sit com Finalmente soli che andava in onda su Canale Cinque.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Maria Amelia Monti è sposata con il drammaturgo e regista Edoardo Erba. La coppia ha tre figli: due naturali, Marianna e Leonardo, ed uno adottato di origini etiopi di nome Rabel.

L’attrice è buddhista.

Questa sera, sabato 16 gennaio, sarà una delle pacchiste di Affari tuoi Viva gli sposi.