Matilde Brandi: “quando stavo nella casa del Grande Fratello mio marito stava con un’altra”

Matilde Brandi è una showgirl e ballerina molto nota della televisione italiana. La Brandi ha partecipato a questa edizione in corso del Grande Fratello Vip, ma è stata tra i primi eliminati dal reality show di Canale Cinque.

Oggi pomeriggio, sabato 16 gennaio, Matilde Brandi sarà ospite del salotto di Verissimo di Silvia Toffanin e racconta la fine della sua storia con il marito.

Matilde racconta che Marco Costantini la ha lasciata con messaggio e che non si sono mai più rivisti. La donna inoltre ha racconta che l’uomo già quando era in casa si frequentava con un’ altra donna. Matilde ha scritto un lungo post su Instagram da quale si evice tutto il suo dolore. Ecco le sue parole:

“Metto questo post prima che esca la mia intervista domani per rassicurare tutti che sto bene e che nella vita ognuno di noi si assume le proprie responsabilità! Io lo faccio sempre e ho sempre rispettato le donne! Non possiamo sempre credere a tutto quello che ci raccontano gli uomini! Io ero nella casa entrata con un compagno e sono uscita che già frequentava qualcuna altra io mi vergognerei se fossi quella donna punto! Ma anche se fossi in lui. Detto questo sono felice perché so che non mi merita! E per fortuna i nostri amici di una vita sanno… non c’è odio solo amarezza per non essere riuscita a mantenere questa famiglia unita va bene così magari un giorno capirà che chi resta uniti anche nelle difficoltà e’ ancora più forte di chi invece molla ! Chi vuol capire capisca! Gli auguro ogni bene ( come ha fatto lui con me) e ‘ un papà straordinario e questo basta !”