Oroscopo Settimanale – I segni zodiacali più ossessionati: scopri se c’è anche il tuo

Gli “ossessionati” da qualcosa sono sempre più numerosi, o forse è il mondo ad avere sempre meno segreti e quindi ogni mania ed ossessione sembra essere molto più evidente rispetto al passato. Esistono alcuni profili caratteriali solitamente più subire l’influenza di diverse “fissazioni”, sebbene queste sono generalmente molto diverse da persona a persona.

Toro

Il tipico segno “pantofolaio”, ama il comfort ed è molto legato alla famiglia, tant’è che tra i suoi obiettivi primari c’è il benessere proprio e di chi ama. Questo non lo rende un profili particolarmente competitivo, di contro qualsiasi avventura o esperienza non convenzionale tendono a spaventarlo. Tende sempre a restare “sui binari” e una minima variazione delle proprie abitudini rischia di mandarlo in crisi.

Vergine

Apparentemente in controllo di ogni situazione, i nati sotto questo segno hanno la spiccata tendenza a voler ambire sempre al meglio: tutto può essere migliorato e raffinato in una vera e propria ricerca della perfezione. La nota dolente è che questo rende loro difficile godersi appieno dei momenti semplici e genuini, costringendolo vivere raramente attimi realmente rilassati.

Sagittario

E’ sempre un po’ insicuro, nonostante abbia grandi capacità oratorie che lo rendono molto apprezzato ed ambito in ambito sociale, non può che soffrire questa mancanza di fiducia.

Proprio questa spiccata socialità è il suo pregio principale ma anche il suo difetto, visto che soffre molto la solitudine e non ama assolutamente non essere considerato.

Acquario

Il più anticonformista è sicuramente l’Acquario che rifiuta in maniera più o meno netta, di adattarsi alle convenzioni sociali. Molti Acquario non amano lo stress cittadino e vivono in maniera libera e totalmente indipendente, al punto che spesso soffrono molto essere costretti a portare avanti un lavoro ripetitivo.