Oroscopo Settimanale – I segni zodiacali più protettivi: ecco quali sono

Alcune persone sono naturalmente portate a ricoprire il ruolo di chioccia, ossia un atteggiamento particolarmente protettivo nei confronti non solo dei propri familiari ma anche verso il partner o chiunque abbia un qualche legame affettivo. Questo fattore è a prescindere dall’età e dal genere, ma sembra essere appannaggio particolare di alcune personalità, correlate a loro volta da segni zodiacali ben distinti.

Vergine

Anche l’apparente “distaccata” Vergine sa molto bene come prendersi cura di chi ama, solo che appare il più delle volte poco evidente, perchè non ama manifestarlo apertamente, ma di fatto molte delle sue azioni e il suo lavoro servono solitamente per proteggere e far stare meglio chi realmente apprezza.

Toro

Non poteva mancare il “pantofolaio” Toro, un profilo solitamente conservativo e protettivo anche verso le amicizie più care. Toro vuole principalmente il bene di tutti ed è normale che manifesti la propria attenzione (anche se talvolta è un po’ invadente) i sentimenti in maniera molto evidente.

Scorpione

Il profilo mentale dello Scorpione in fatto di prottettività non è troppo differente da quello della Vergine, anzi forse è ancora meglio nascosto visto che l’apparire misterioso fa parte del corredo caratteriale di questo segno. Per lui agire in maniera protettiva ma non assillante è assolutamente normale.

Capricorno

Particolarmente emotivo e spesso preoccupato di apparire non sufficientemente forte e determinato, questo tratto emerge anche quando deve prendersi cura di qualcuno, anche solo emotivamente parlando: tende a manifestare in modo fin troppo spontaneo ed evidente il proprio affetto ed il proprio amore anche nelle situazioni considerabili “non a rischio”.