Oroscopo Settimanale – I segni zodiacali più tranquilli in assoluto: ecco quali sono

Al netto delle esperienze personali e di una serie di fattori, è indubbio che il nostro carattere incide in maniera il più delle volte decisiva e determina le nostre reazioni.

Alcune persone riescono a mantenere un atteggiamento tranquillo in quasi tutte le situazioni, sia per scopi “cautelativi”, ma anche senza secondi fini.

I segni zodiacali più tranqulli sono tendenzialmente quelli che andremo ad esaminare:

Bilancia

Non devono sforzarsi ad apparire tranquilli e pacifici, anzi il loro carattere li spinge automaticamente a comportarsi in modo poco impulsivo, anzi piuttosto ragionato e cercare sempre di risolvere ogni situazione in maniera tranquilla.

Vergine

L’atteggiamento poco emotivo (almeno in apparenza) fa guadagnare il posto ai nati della Vergine in questa lista che preferiscono manifestare le proprie emozioni, solitamente in maniera più calma, ma non per questo devono essere presi “sottogamba”, visto che anche riescono a farsi rispettare in ogni caso.

Capricorno

E’ un segno molto amizioso ed emotivo allo stesso tempo ma tendenzialmente preferisce agire sotto traccia, prediligendo il basso profilo, non ama le parole urlate e concetti aggressivi. Con la perseveranza e tanto lavoro riesce ad ottenere risultati di rilievo.

Toro

I Toro non si arrabbiano facilmente, e quando succede esiste sempre una giustificazione che possa “scusarli”. I problemi riescono a scalfirli solo superficialmente essendo molto portati al ragionamento, anche se quando vengono messi in discussione alcuni valori può effettivamente palesare del nervosismo seppur controllato.

Pesci

Quasi impossibile vederli arrabbiati in maniera evidente fondamentalmente perchè detestano ogni manifestazione emotiva estrema, anche se spesso tendono a reprimere un po’ troppo le proprie emozioni. Ottimi confidenti e profili empatici.