Quante volte alla settimana bisgogna mangiare le uova? La risposta è sorprendente!

Quando si parla di alimentazione sana, è impossibile non chiamare in causa fonti di proteine come le uova. Versatili in cucina e gustose, sono al centro di diverse interrogativi. Tra questi, rientrano le domande di chi si chiede quante uova è meglio mangiare ogni giorno. Nelle prossime righe, puoi trovare alcune specifiche in merito.

Uova: gli effetti sul corpo

Come evidenziato dagli esperti di Humanitas, quando si parla degli effetti delle uova sul corpo è necessario chiamare in causa le proteine. In 100 grammi di uova di gallina, è possibile trovare il 39% dell’apporto proveniente da protidi. L’assunzione di questi nutrienti, come ben si sa, è fondamentale. Le proteine aiutano a tenere sotto controllo l’appetito – inibiscono l’attività dell’ormone grelina – e permettono di preservare la massa magra.

Caratterizzate dalla presenza di micronutrienti che favoriscono l’efficienza del sistema nervoso, le uova contengono diversi minerali preziosi per la salute. Tra questi è possibile citare il potassio, la cui assunzione è raccomandata qsuando si punta a tenere sotto controllo la pressione arteriosa, i cui valori, quando raggiungono livelli eccessivi, rappresentano un fattore di rischio per il cuore.

Da non dimenticare è altresì la presenza di ferro, costituente dell’emoglobina e dei globuli rossi. Non c’è che dire: le uova sono davvero ricche di principi nutritivi preziosi. A questo punto, possiamo vedere quante assumerne ogni settimana.

Uova: quante assumerne ogni settimana?

Non ci sono indicazioni stringenti su quante uova assumere ogni settimana. Il motivo è molto semplice ed è legato al fatto che tutto dipende dalle condizioni di ogni singola persona, dalla sua attitudine all’attività fisica, dal peso forma. Per questo, prima di prendere decisioni concrete è bene consultarsi con il proprio nutrizionista di fiducia.

Attenzione, però: esistono comunque delle indicazioni generali che è bene conoscere. Per chi è in salute, il consumo di 4 uova a settimana, meglio se cotte alla coque o utilizzando pochi condimenti, va benissimo.

Il motivo principale per cui è il caso di non esagerare con le uova riguarda il loro contenuto di colesterolo. Giusto per dare qualche parametro, facciamo presente che nel tuorlo di un singolo uovo di gallina è contenuto un terzo del dosaggio quotidiano di colesterolo consigliato a un adulto in salute.