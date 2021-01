Ricetta Cannelloni funghi e patate: ecco un primo piatto per la domenica eccezionale

Ricetta Cannelloni funghi e patate – La domenica possiamo avere un po’ di tempo in più da dedicare alla cucina. Inoltre la domenica è il giorno in cui possiamo fare qualche sgarro alla nostra dieta. Oggi vi lascio la ricetta dei cannelloni con funghi e patate, una stupenda pasta fatta in casa con un ripieno succulento e morbido legato da una squisita besciamella.

Questo primo piatto è perfetto per la vostra domenica. Io vi lascio anche la ricetta per la pasta fresca, ovviamente se non avete tempo basta comprare i cannelloni già fatti e farcirlo con questo splendido ripieno.

Ricetta Cannelloni funghi e patate – INGREDIENTI

DOSI PER 4 PERSONE

PER LA SFOGLIA

250 g di farina 00

2 uova

150 g di spinaci

PER IL RIPIENO

300 g di funghi

300 g di patate

50 g di burro

50 g di parmigiano grattugiato

uno scalogno

100 g di prosciutto cotto

PER LA BESCIAMELLA

500 g di latte fresco intero

40 g di burro

30 g di farina

sale e pepe q. b.

noce moscata q.b.

Ricetta Cannelloni funghi e patate – PREPARAZIONE

Cuociamo gli spinaci, scoliamoli e strizziamoli per bene. Dopo aver eliminato tutta l’acqua tritiamoli con un mixer.

Iniziamo ad impastare la pasta.

Su una spianatoia versiamo la farina a fontana, al centro mettiamo le uova, gli spinaci ed impastiamo. Tiriamo la sfoglia di pasta agli spinaci e ricaviamo dei quadrati di 10 centimetri più o meno.

Lessiamo le patate e schiacciamole.

Prepariamo ora la besciamella.

Sciogliamo il burro con la farina, a parte scaldiamo il latte. Aggiungiamo il latte al composto di burro e farina e mescoliamo una frusta, uniamo il sale, il pepe e la noce moscata e mescoliamo fin quando non si addensa il composto.

Ora dedichiamoci al ripieno.

In una padella mettiamo il burro e lo scalogno e facciamo rosolare, uniamo i funghi tagliati piccoli e facciamo rosolare. Sfumiamo con il vino bianco.

Prendiamo le patate, uniamole ai funghi ed amalgamiamo per bene il composto. Uniamo il parmigiano grattugiato ed anche il prosciutto cotto fatto a pezzetti.

Prendiamo ora ogni sfoglia di pasta e farciamola con il nostro ripieno. Ora prendiamo una teglia da forno, facciamo sotto uno strato generoso di besciamella. Disponiamo i nostri cannelloni, ricopriamo con la besciamella, facciamo una bella versata di besciamella ed una spolverata di parmigiano ed inforniamo in forno caldo a 180° per 30 – 35 minuti. Poi alziamo 5 minuti a 200° per far fare la crosticina.