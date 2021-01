Christiane Filangieri: età, carriera, marito, figli, altezza – Tutto su di lei – FOTO

By

Christiane Filangieri è un’attrice e modella italiana molto nota ed apprezzata dal pubblico. Questa sera, domenica 17 gennaio, la vediamo protagonista della prima serata di Rai Uno nella nuova fiction per la Rai Mina Settembre.

Christiane Filangieri nasce il 21 agosto 1978 a Wurzburg, in Germania, sotto il segno zodiacale del Leone. La sua famiglia ha origini nobiliari, discendente dalla famiglia nobiliare, il suo nome completo è Christiane Filangieri di Candida Gonzaga. Suo padre di nome Antonio è un filantropo ed esploratore, mentre la madre Elisabeth Felkel è una pittrice originaria di Praga. L’attrice ha una sorella ed ha vissuto a lungo con tutta la famiglia in Brasile.

Dopo il diploma diventa un’accompagnatrice turistica. Nel 1997 la donna partecipa a Miss Italia e si classifica terza. Da questo momento la sua vita cambia, l’anno successivo diventa protagonista nello spot della Tim per poi approdare nel mondo della recitazione.

Christiane Filangieri ha fatto una carriera molto ampia, dalla televisione al cinema. Ha avuto ruoli importanti ad esempio in I Liceali, ne I Cesaroni; inoltre è stata conduttrice di un programma per Sky.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Christiane Filangieri sposa nel 2010 l’imprenditore immobiliarista romano Luca Parnasi. Dalla loro relazione nasce nel 2012 Alessandro. Sappiamo che nel 2018 il marito è stato arrestato per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di condotte corruttive. Inizia così per l’attrice un momento molto difficile.