Classifica e oroscopo lunedì 18 gennaio 2021: voglia di riscatto per l’Ariete e il Sagittario

Ecco l’oroscopo di lunedì 18 gennaio 2021 e la classifica dei segni zodiacali. Il weekend sta per terminare e una nuova settimana è dietro l’angolo. Quali sorprese riserveranno le stelle ai segni zodiacali? L’Ariete avrà una bella carica, mentre il Leone dovrà affrontare nuove problematiche. Desiderio di riscatto per il Sagittario, i Pesci recupereranno la serenità persa lo scorso mese. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di lunedì e scopri la classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di lunedì la Luna farà il suo ingresso nel tuo segno. Come effetto ritroverai una bella carica, sarai motivato e grintoso come non mai. In questa giornata si respirerà aria di cambiamento, di riscatto. In amore manca l’entusiasmo di un tempo. 4 stelle.

Toro

Sarai assalito da molta stanchezza. D’altronde da giorni stai affrontando difficoltà su tutti i fronti: fisico, personale, professionale ed economico. Nelle prossime ore la Luna alle tue spalle potrebbe provocare un piccolo disagio in famiglia. Sii prudente! 2 stelle.

Gemelli

La settimana comincerà col botto! Avrai una bella dose di energia, vitalità e creatività. Sfruttale al meglio, cominciando a lavorare su una nuova idea, su un progetto che vedrà la lune nei prossimi giorni. L’importante sarà non restare fermo! 5 stelle.

Cancro

Come indica l’oroscopo di lunedì la Luna in quadratura potrebbe sottrarti un po’ di energia. Arriverai a fine giornata piuttosto già, fiacco. Chi nei giorni scorsi ha accumulato molta tensione, potrebbe riversarla nello stomaco, il punto più debole di molti Cancro. 2 stelle.

Leone

Si preannuncia una giornata piuttosto faticosa. Nelle prossime ore dovrai tenere testa a più avversari, persone ce cercheranno di remarti contro. Per fortuna, la Luna in buon aspetto ti fornirà l’energia necessaria ad arrivare a fine giornata, ma tu dovrai usare cautela e non azzardare mosse rischiose. 3 stelle.

Vergine

Durante le prossime 48 ore ti porterai dietro un senso di stanchezza che faticherai a scrollarti di dosso. Forse, dovresti solamente staccare la spina dal lavoro, dai tanti progetti in ballo e dedicarti di più all’amore, alla famiglia. 3 stelle.

Bilancia

Secondo l’oroscopo di lunedì la Luna sarà in opposizione: ti aspetta un inizio settimana sottotono. Nel corso della giornata potresti sentirti un po’ nervoso, agitato, stanco o confuso. Qualcuno incapperà in un contrattempo, un diverbio o un ritardo sul lavoro. Forse sei solo in apprensione, perché non hai ancora individuato la tua strada. 2 stelle.

Scorpione

Dovrai avere grande prudenza sul lavoro, perché le difficoltà saranno ancora tante. Giove e Saturno in quadratura ti provocheranno qualche problema legato ai soldi, a un progetto. I risultati arriveranno, ma più avanti. Per il momento, servirà molta pazienza e buonsenso. Per fortuna l’amore andrà a gonfie vele. 3 stelle.

Sagittario

Ti alzerai da letto desideroso di riscatto, di una rivincita personale o di nuove emozioni. D’ora in avanti le opportunità non mancheranno, sia nel lavoro che in amore, ma tu non dovrai cedere alla tentazione di infilarti in una situazione trasgressiva. 5 stelle.

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di lunedì dovrai fare i conti con la Luna in quadratura. È probabile che ti sentirai nervoso, agitato, perfino affaticato. Nelle prossime ore dovrai usare molta cautela nel relazionarti con gli altri, soprattutto se non ti sentirai molto supportato da chi ti sta accanto. Chi non ti farà mancare il suo sostegno sarà Venere, piazzata nel tuo cielo. 3 stelle.

Acquario

Sarà una giornata importante. Tu avrai una schiera di pianeti notevoli dalla tua parte: Giove, Saturno, Mercurio e la Luna in ottimo aspetto. La tua sfida sarà gestire al meglio l’energia a tua disposizione per indirizzarla verso un obiettivo specifico. Le possibilità di realizzare ciò che desideri non ti mancheranno! 5 stelle.

Pesci

Si prospetta una giornata piuttosto promettente. D’ora in poi riuscirai a riportare la serenità nella tua vita, cominciando da quella sentimentale che di recente è stata molto caotica. Chi ha chiuso una relazione da poco, avrà la forza di buttarsi il passato alle spalle e guardare avanti. 4 stelle.