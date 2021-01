I segni meno intelligenti dello Zodiaco: chi sono? Ecco la CLASSIFICA

Continua ancora il nostro approfondimento all’interno del mondo dello zodiaco ed andiamo a vedere chi sono i segni meno intelligenti. Vi sono infatti alcune classifiche online che mettono sul piano i vari segni zodiacali anche sul punto di vista dell’intelligenza ed oggi vogliamo andare a scoprire proprio chi è a capo di questa classifica.

Logicamente non per forza, se vi trovate all’interno del podio, sarete delle persone stupide. E’ chiaro che la classifica viene stilata sulla somma di determinati fattori astrologici che fanno parte del mondo dell’oroscopo. Ma andiamo a vedere più a fondo questa classifica.

Apriamo il podio con i nati sotto il segno dell’Ariete che purtroppo per loro non riesco ad utilizzare molto alla perfezione il proprio cervello. Infatti, proprio sul panorama scolastico portano a casa quasi sempre risultati scadenti. Essi tendono ad annoiarsi molto velocemente, non si concentrano e non si applicano quanto basta.

Medaglia d’argento per i nati sotto il segno del toro che sono dei tipi molto pratici ma spesso troppo attaccati ai valori materiali. Danno probabilmente troppa importanza al denaro e questo non è certamente un comportamento che li può rendere intelligenti.

Primo posto per i Pesci che sono veramente dei sognatori oltre ad essere idealisti. Non riescono mai a seguire i propri piani e non utilizzano la ragione per uscire dai propri sogni. Insomma, il segno meno intelligente è Pesci.