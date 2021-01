I tre segni zodiacali più cattivi di tutti: ecco chi sono

Gli approfondimenti all’interno del mondo dello zodiaco non finiscono mai ed oggi torniamo su un argomento che ha fatto veramente discutere i nostri lettori in questi ultimi mesi. Andremo infatti a vedere chi sono, secondo l’oroscopo, i segni più cattivi di tutti. Si parla di cattiveria, quindi proprio di un qualcosa che viene fatto appositamente per far male a qualcuno.

Il male non è per forza fisico ma anche psicologico e morale. Sono quei segni zodiacali che vogliono sempre stare davanti a tutti e per far questo ricorrono a tutte le armi a disposizione. Adesso andremo a vedere questa classifica che ha lasciato tutti a bocca aperta.

La classifica dei segni più cattivi inizia dal terzo classificato. La medaglia di bronzo è per coloro che sono nati sotto il segno dello Scorpione. Infatti tendono spesso ad arrabbiarsi e lo fanno con moltissima frequenza. Quando subiscono dei torti allora non aspettano altro che trovare il momento giusto per ricambiare. Fate attenzione, gli Scorpione sono capaci di qualsiasi tipologia di azione per arrivare al loro obiettivo.

Medaglia di argento e seconda posizione per i Gemelli che nonostante non nascano come cattivi lo potrebbero diventare. Fate attenzione a deluderli perchè non avrete alcuna possibilità di uscirne illesi. Infatti tendono, nel caso in cui subiscono un torto, a chiudere immediatamente i rapporti sia che si tratti di amore che si tratti di amicizia.

Ma andiamo al segno zodiacale più cattivo. Nessuno se lo potrebbe mai immaginare ma a primeggiare in questa classifica vi sono i nati sotto il segno del Cancro. Essi infatti non si dovrebbero considerare cattivi ma possono diventarlo. Nonostante infatti nascano come segni affettuosi e legati all’ambito familiare, nel caso in cui gli toccate appunto la famiglia… dovete spaventarvi. Un cancro sarebbe veramente disposto a tutto.