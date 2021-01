Oroscopo Branko domani, lunedì 18 gennaio 2021: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani lunedì 18 gennaio 2021.Siamo alle porte di una nuova settimana. Quali novità riserveranno le stelle a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi le seguenti previsioni tratte dall’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico. Leggi anche l’oroscopo di oggi e l’oroscopo di domani dedicati a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Branko domani lunedì 18 gennaio 2021: Leone

Domani potrebbe saltare fuori l’opportunità di un viaggio all’estero. Non appena le circostanze esterne lo permetteranno, qualche Leone potrebbe trovare l’occasione che cerca da tempo fuori dai confini nazionali .

Previsioni Branko domani lunedì 18 gennaio 2021: Vergine

Domani Venere si farà sentire fortemente e risveglierà la passione in molti di voi. Per questa giornata dovreste staccare la spina dagli impegni quotidiani e dare spazio all’amore. Perché non organizzi qualcosa di speciale per la serata?

Oroscopo domani lunedì 18 gennaio 2021: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Branko domani dovrai avere molta prudenza, soprattutto in amore. Con Venere in quadratura e la Luna in opposizione sarà facile cadere nella trappola delle provocazioni. Fai attenzione!

Previsioni domani lunedì 18 gennaio 2021: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Branko domani si preannuncia una giornata particolarmente critica sul fronte lavorativo. Nelle prossime ore dovrai superare alcuni ostacoli inaspettati che ti metteranno a dura prova. Servirà molta cautela.