Oroscopo Branko – settimana dal 18 al 24 gennaio 2021 – Previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo di Branko per la settimana che va dal 18 al 24 gennaio 2021. Una nuova settimana sta per cominciare. Come la affronteranno i segni zodiacali? Se sei curioso di scoprirlo, leggi le previsioni astrologiche dedicate a tutti i segni, tratte dall’oroscopo di Branko per la settimana. Leggi anche l’oroscopo di oggi e l’oroscopo di domani dedicato a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana comincerà alla grande! Lunedì la Luna entrerà nel tuo segno, mentre martedì il Sole raggiungerà un’ottima posizione: l’energia non mancherà! Oltretutto sabato potresti avere piccoli e inaspettati colpi di fortuna.

Toro

Lunedì ci saranno strane manovre nel cielo che ti chiederanno particolare prudenza. Mercoledì dovrai gestire al meglio un’ansia profonda, forse provocata da un disturbo fisico. Ecco perché giovedì converrà rivolgersi a un medico per trovare risposte e placare la tua apprensione.

Gemelli

Lunedì dovresti cominciare a guardarti intorno, per non perdere nessuna opportunità. Martedì il Sole farà il suo ingresso nell’Acquario, tuo amico. Venerdì dovrai usare molta cautela, perché potresti scoprire di avere dei nemici nascosti.

Cancro

Lunedì dovrai affilare gli artigli e affrontare un rivale che si dimostrerà molto agguerrito, mentre mercoledì sarà necessario rallentare i ritmi. Venerdì ci sarà chi s’imbatterà in un incontro utile.

Leone

Come indica l’oroscopo di Branko la settimana comincerà con qualche nuova opportunità. Lunedì, infatti, potrebbe spuntare l’occasione di un futuro viaggio all’estero. Martedì, purtroppo, dovrai fare i conti con un Sole in opposizione, mentre mercoledì ti converrà usare estrema cautela e non distrarti!

Vergine

Il tuo lunedì sarà caratterizzato da un risveglio di passione, mentre mercoledì potresti ritrovarti in un’operazione di spartizione che richiederà prudenza. Sabato potrebbe saltare fuori una nuova sfida da affrontare.

Bilancia

Lunedì dovrai usare molta cautela in amore e non rispondere alle provocazioni. Mercoledì qualcuno riceverà del denaro a sorpresa, mentre giovedì potresti avere una visita inaspettata.

Scorpione

La tua settimana partirà decisamente male! Lunedì ci saranno nuovi ostacoli sul lavoro da superare, mercoledì potresti somatizzare la tensione e riversarla nell’apparato digerente: fai attenzione! Venerdì, infine, dovrai fronteggiare dei concorrenti particolarmente agguerriti.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana inizierà con un lunedì pieno di idee, di creatività. Martedì il Sole diventerà tuo grande amico, mentre mercoledì qualcuno s’imbatterà in un incontro piuttosto sensuale.

Capricorno

Lunedì il dialogo con i figli potrebbe diventare un po’ complicato: cerca di mantenere la calma! Mercoledì qualche Capricorno farà un nuovo incontro, mentre sabato potresti avere novità, progressi interessanti nelle questioni di carattere pratico.

Acquario

Lunedì scoprirai di avere instaurato una bella complicità con alcuni colleghi di lavoro, giovedì sarai assorbito dalla famiglia e dai figli. Domenica per qualcuno sarà importante chiarirsi con il partner.

Pesci

Lunedì sarà essenziale aggrapparsi a tutto il tuo senso pratico e non farti sedurre da idee illusorie, mentre mercoledì sarai impegnato in banca. Sabato dovrai avere molta prudenza, per tenere il tuo nervosismo sotto controllo.