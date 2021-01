Oroscopo Paolo Fox domani, lunedì 18 gennaio 2021: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 18 gennaio 2021. Un’altra settimana sta per cominciare. Come sarà il morale dei segni zodiacali? Il Leone avrà una giornata complicata, la Vergine dovrà tenere testa a una leggera fiacchezza. Ansia per la Bilancia, mentre lo Scorpione sarà preso dai suoi progetti. Se vuoi entrare nel dettaglio, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani rivolto ai 4 segni di mezzo. Leggi anche l’oroscopo di oggi e l’oroscopo di domani dedicati a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 18 gennaio 2021: Leone

Domani sarà l’ennesima giornata piuttosto complicata. In questo periodo stai fronteggiando molte avversità. Ci sono persone che ti stanno ostacolando, nel lavoro o in famiglia. Forse perfino l’amore ti sta procurando del malessere. È molto probabile che più di un Leone dovrà ricominciare da capo, riprendere in mano un lavoro, un progetto interrotto in passato.

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 18 gennaio 2021: Vergine

Domani la tua settimana inizierà in maniera fiacca. Una fiacchezza che ti trascinerai anche nella giornata di martedì. In realtà in questo momento non ti manca davvero nulla: hai tanti progetti in cantiere e la forza e la lucidità per svilupparli. L’amore potrebbe metterti sotto pressione. Venere in aspetto favorevole reclama la tua attenzione, mentre tu da tempo sei più assorbito dal lavoro. Forse, dovresti solo dare più spazio ai sentimenti.

Oroscopo domani lunedì 18 gennaio 2021: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e martedì saranno due giornate caratterizzate da un po’ di ansia, la smania di trovare una direzione da seguire. Vedrai che entro metà febbraio qualcosa si sbloccherà, ma nel frattempo dovrai fare i conti con alti e bassi. Per adesso ti converrà avere prudenza nel gestire le situazioni e i rapporti con gli altri, cercare di tenere la tensione sotto controllo. Durante questa settimana bisognerà usare molta cautela in amore, soprattutto se la propria storia non è ancora consolidata.

Previsioni domani lunedì 18 gennaio 2021: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata stimolante. Tu avrai vogli di portare avanti alcuni progetti, certi programmi a cui tieni. Purtroppo, però, dovrai sbattere la testa contro i problemi di soldi e di lavoro. Da tempo molti Scorpione stanno affrontando complicazioni professionali, specie chi ha un’azienda. In realtà il 2021 potrà farti tornare in pista, ma servirà pazienza. Per il momento si parte sottotono e si deve cercare di correre ai ripari. Per fortuna nelle prossime 48 ore non ti mancherà il coraggio, ma soprattutto il desiderio di amare.