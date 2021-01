Oroscopo Paolo Fox domani, lunedì 18 gennaio 2021: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

By

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 18 gennaio 2021. Siamo alle porte di una nuova settimana. Quali segni saranno favoriti dagli astri nelle prossime ore? Il Sagittario avrà voglia di riscatto, mentre il Capricorno si sentirà nervoso. Giornata stimolante per l’Acquario, i Pesci stanno recuperando la serenità in amore. Se vuoi entrare nel dettaglio, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani rivolto ai 4 segni finali dello zodiaco. Leggi anche l’oroscopo di oggi e l’oroscopo di domani dedicati a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 18 gennaio 2021: Sagittario

Domani e martedì avrai la complicità di una bellissima Luna. La settimana comincerà con il risveglio di un sentimento o un bisogno di rivalsa da un passato pesante. Il fatto è che tu cerchi di continuo nuovi stimoli, altrimenti ti annoi facilmente. In amore, però, ti converrà fare più attenzione. Nelle prossime settimane potresti cedere alla tentazione di chiudere una storia, per infilarti in una situazione fuori dall’ordinario, un po’ trasgressiva.

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 18 gennaio 2021: Capricorno

Domani e martedì dovrai fare i conti con molta agitazione, nervosismo e un certo affaticamento. Nelle prossime 48 ore dovrai Il avere un po’ di prudenza in più in amore e nel lavoro. Da giorni tu stai maturando la voglia di portare avanti dei progetti, di fare alcune cose, ma non senti di avere persone al tuo fianco che ti supportano, capaci di starti dietro. Sarà facile sentirsi un po’ soli, isolati dagli altri. Occhio alle infedeltà!

Oroscopo domani lunedì 18 gennaio 2021: Acquario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata particolarmente stimolante. Tu sarai sostenuto da un cielo importante, un cielo che ti riempie di energia, ti sprona a rivoluzionare la tua vita. Da giorni scalpiti, fatichi a gestire la tua agitazione, la smania di fare qualcosa. Dovresti concentrarti su un obiettivo ben preciso e orientare la tua energia in quella direzione. Qualcuno lo starà già facendo! In ogni caso, entro metà febbraio qualcosa di nuovo accadrà. Anche l’amore potrà tornare in auge.

Previsioni domani lunedì 18 gennaio 2021: Pesci

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata positiva. Tu potresti ottenere qualcosa in più, recuperare un po’ di serenità. Dopo la crisi o la separazione di dicembre, adesso cominci a stare un po’ meglio. Molti Pesci ritroveranno la fiducia nel futuro, sentiranno il desiderio di rimettersi in gioco. Insomma, a quanto pare il periodo cupo è ormai alle spalle!