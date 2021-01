Oroscopo Settimanale – Quali sono le donne più distaccate dello zodiaco? Ecco la risposta

Spesso le nostre azioni e reazioni passano attraverso un complesso “filtro” relativo alla nostra personalità ed esperienza e anche le persone più spontanee e schiette raramente lo sono davvero al 100 %. Così come per la freddezza che alcune persone assumono, non sempre questa è spontanea, ma in alcuni casi viene utilizzata per altri scopi.

Oggi esamineremo il mondo femminile: ecco quali sono le donne più distaccate dello zodiaco.

Gemelli

Sono solitamente molto “estreme” nel palesare le proprie emozioni: in sostanza o bianco o nero, e tendenzialmente quando sono di cattivo umore manifestano un totale disinteresse anche nei confronti di chi amano. Non c’è una vera e propria strategia dietro questo modo di fare.

Capricorno

Sono quelle che manifestano una certa tendenza ad essere selettive, ecco perchè se appaiono distaccate è perchè c’è qualcosa che non le convince anche se difficilmente lo ammetteranno in maniera chiara. Anche in ambito in una relazione la loro insicurezza si traduce spesso in incomprensione, fattore che le fa esitare decisamente spesso.

Toro

Fortemente caute e prudenti, le Toro sono alla costante ricerca di persone non “complicate” che possano garantir loro di non avere grattacapi di alcun genere: hanno bisogno di certezze e questo le ha rese apparentemente fredde anche se in realtà sono solo estremamente caute.

Acquario

Difficile interpretare in maniera chiara cosa una donna Acquario sta pensando, anzi sono veramente in pochi in grado di riuscirci in poco tempo, questo perchè sono selettive e non amano perdere tempo con chi non merita le loro attenzioni. La situazione cambia totalmente quando iniziano a fidarsi ma solitamente questo richiede tempo.