Sandra Milo: chi è Alessandro Rorato? – Il suo fidanzato di 40 anni più giovane

Sandra Milo è un’ attrice, conduttrice televisiva e personaggio televisivo molto amata dal pubblico e nota a tutte le generazioni.

Sandra Milo ha 88 anni e la sua vita sentimentale è sempre stata molto turbolenta e chiacchierata. Il suo primo matrimonio c’è stato all’età di 15 anni con il marchese Cesare Rodighiero, annullato dalla Sacra Rota perchè durato solo 21 giorni. Negli anni la Milo è stata con Bettino Craxi, poi è stata la musa e l’amante di Federico Fellini per 17 anni. Poi si è sposata per altre tre volte ed ha avuto tre figli.

Ad oggi è fidanzata con Alessandro Rorato, un imprenditore di ben 40 anni più giovane di lei.

Alessandro Rorato ha 49 anni ed ha incontrato per la prima volta Sandra Milo in una cena a Venezia con anche Luca Zaia e la moglie. La Milo ha detto di essersi innamorata dell’uomo in quanto è un uomo di altri tempi. Il secondo appuntamento in occasione del compleanno dell’ attrice e Alessandro ha regalato a Sandra una lampada a forma di libri. da questo momento non si sono più lasciati.