Sandra Milo: Ciro, Ciro – ecco il VIDEO dello scherzo

Sandra Milo è un’ attrice, conduttrice e personaggio televisivo molto nota al pubblico. L’ attrice è molto conosciuta e nota a tutte le generazioni.

Sandra Milo negli anni Novanta fu vittima di un bruttissimo scherzo mentre era in diretta televisiva per il programma “L’amore è una cosa meravigliosa”, in onda su Rai Tre. Lo scherzo consisteva in una telefonata in cui una donna avverte la Milo che il figlio, Ciro, aveva fatto un grave incidente automobilistico. La donna così scappa dallo studio in diretta urlando il nome del figlio.

Ecco le parole della Milo molti anni dopo:

“Fu scoperto che a fare quella telefonata era una donna che lavorava in Via del Corso. La telefonata arrivò da un ufficio dove lavoravano ventisei donne. Tutte negarono. Ho pensato che quello scherzo fu fatto da una donna che viveva all’oscuro, che mai è riuscita ad affacciarsi alle luci della ribalta e per una volta ha pensato di sentirsi potente, di scombinare l’ordine delle cose. Non sono mai riuscita ad odiarla, ho cercato di capire la sua voglia di essere protagonista per una volta…”

Ecco qui sotto il video dello scherzo: