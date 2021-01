Carlotta Dell’Isola: età, fidanzato, Tempation Island – Tutto su di lei – FOTO

Carlotta Dell’Isola questa, lunedì 18 Gennaio, rischia l’eliminazione dalla Casa del Grande Fratello Vip. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Carlotta Dell’Isola è nata a Anzio, in provincia di Roma, il 24 febbraio 1993. Ha 27 anni. È del segno zodiacale dei Pesci. Suo padre Umberto è l’amministratore di società che si occupa da oltre trent’anni di brokeraggio nautico e della produzione di imbarcazioni di lusso. Il resto della sua famiglia è composto da sua madre e da sua sorella che l’ha resa zia. Inoltre, Carlotta ha un bellissimo rapporto anche con la nonna. Carlotta Dell’Isola ha frequentato il liceo Socio Pedagogico e poi, nel 2019, si è laureata presso l’Università Roma Tre. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale è fidanzata con Nello. La coppia per ora non ha figli. Carlotta ama moltissimo la musica e il suo cantante preferito è Tiziano Ferro. È tifosissima della squadra della Lazio. La bella Carlotta è seguita anche suoi social.

Quest’estate abbiamo visto la bella Carlotta protagonista di Temptation Island insieme al fidanzato Nello. Nonostante le numerose tentazioni presenti nei rispettavi villaggi i ragazzi sono usciti dal programma più forti di prima, e ora pensano addirittura a sposarsi.

Carlotta Dell’Isola ha colpito molto per il suo carattere esuberante, per la sua simpatia ed il suo essere sempre spontanea. In casa però la sua personalità non è venuta del tutto fuori.