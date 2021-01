Classifica e oroscopo martedì 19 gennaio 2021: tempo di autoanalisi per lo Scorpione e i Pesci

Oroscopo del giorno martedì 19 gennaio 2021 e la classifica del giorno. La settimana è cominciata da pochissimo, ma già il cielo sta assumendo un aspetto diverso. La Luna sarà nel segno dell’Ariete, mentre il Sole saluterà il Capricorno per andare a piazzarsi nel cielo dell’Acquario, vicino a Giove, Saturno e Acquario. Quali effetti avranno i nuovi passaggi sulle vite dei segni zodiacali? Se vuoi scoprirlo, leggi il seguente oroscopo di martedì e scopri la classifica del giorno.

Ariete

Secondo l’oroscopo del giorno la Luna sarà nel tuo segno per tutto il giorno, caro Ariete, determinata a ricaricare le tue batterie. Il Sole raggiungerà un punto del cielo molto interessante, quello legato alle relazioni. Fino al 18 febbraio fra e tue priorità ci sarà il desiderio di condividere, socializzare, stringere nuove amicizie o concentrarti su ciò che ti potrà rendere più felice. Sottrarrai un po’ di attenzione al lavoro per darne, invece, alla tua felicità personale. Nelle prossime giornate sarai più carismatico che mai! Sarà un periodo buono per seminare idee, sogni e desideri per il futuro. 4 stelle.

Toro

Mentre la Luna continuerà il suo passaggio nel settore della vita privata, caro Toro, il Sole raggiungerà il cielo dell’Acquario. Nelle prossime settimane darai nuova verve alla tua vita sociale e professionale. Il giudizio degli altri, la tua reputazione diventeranno di vitale importanza. L’importante sarà non farsi prendere troppo la mano e perdere il proprio equilibrio interiore. D’ora in avanti dovresti capire quali saranno i prossimi traguardi da raggiungere, stabilire i nuovi obiettivi. Mentre il Sole si muoverà attraverso lo spazio zodiacale dell’Acquario, tu sarai sempre più consapevole delle tue responsabilità e dell’impatto che avari sulle vite degli altri. 3 stelle.

Gemelli

Il Sole comincerà un nuovo passaggio, cari Gemelli, e transiterà nel segno dell’Acquario fino al 18 febbraio. Ti lascerai alle spalle una fase della tua vita in cui ti sei concentrato di più sui dettagli e forse sulla parte più oscura della vita. D’ora in poi, invece, potrà emergere la tua natura estroversa e creativa in tutta la sua bellezza. Le prossime giornate saranno perfette per nutrire la mente, il corpo e l’animo con attività, idee, libri, corsi e contatti con persone diverse da te. Si preannuncia una nuova fase della tua vita, bellissima, in cui potrai distaccarti dalla tua quotidianità e acquisire una visione più ampia delle cose. 5 stelle.

Cancro

Il Sole si sposterà in una zona del cielo che avrà a che fare con la vita privata, caro Cancro, e ti spronerà a dare spazio ai progetti personali e le relazioni importanti. Nelle prossime settimane pretenderai di più dalla vita oppure sarai pronto a sbarazzarti di una cattiva abitudine o modo di fare e diventare una persona più equilibrata, forte e consapevole. Ti aspettano giornate di cambiamenti profondi, di prese di coscienza notevoli. D’ora in poi sarà importante restare focalizzati sulla tua vita privata, sulle relazioni e sulle tue finanze, perché questo mese potrà darti qualcosa in più. 4 stelle.

Leone

Secondo l’oroscopo del giorno la Luna sarà ancora nel segno del tuo amico Ariete, caro Leone, invitandoti a focalizzarti sul tuo futuro. Il nuovo passaggio del Sole nel segno dell’Acquario metterà in risalto il tuo bisogno di affetti, degli altri, soprattutto in amore. In questo momento le relazioni saranno in primo piano. La tua sfida sarà quella di trovare un giusto equilibrio tra la tua voglia di indipendenza e il desiderio di stabilità. Nelle prossime settimane sarai alla ricerca di più armonia interiore. 3 stelle.

Vergine

Il nuovo transito del Sole, cara Vergine, metterà sotto i riflettori soprattutto il lavoro e la routine quotidiana, la salute e la forma fisica. Nei prossimi giorni gli orari, le abitudini e una buona organizzazione della tua vita saranno di vitale importanza. Ecco perché sentirai il bisogno di dedicare più attenzione ai dettagli, a quei particolari che renderanno le te giornate più scorrevoli. Si risveglierà dentro di te l’esigenza di seguire uno stile di vita più sano, produttivo e organizzato. La Luna in Ariete amplificherà le tue emozioni. 4 stelle.

Bilancia

Il Sole raggiungerà una magnifica posizione, cara Bilancia, da dove esalterà la tua voglia di espressione e di creatività. Crescerà in te la voglia di esprimerti, anche in modi nuovi e creativi, e di divertirti. I talenti, le passioni, la creatività e gli affetti saranno al centro dei tuoi pensieri. Ritroverai un approccio alla vita più giocoso e spensierato che ti farà guadagnare consensi. 5 stelle.

Scorpione

Il nuovo passaggio del Sole, caro Scorpione, ti indurrà a recuperare le tue radici, le tue origini e i legami più stretti. Riporterai la pace in amore e in famiglia. Le prossime settimane non stimoleranno di certo la tua parte più avventurosa o socievole, bensì ti spingeranno a guardarti dentro, a costruire una nuova identità più forte e consapevole. Cercherai nuove vie per aumentare il tuo benessere interiore, mentre la vita mondana passerà in secondo piano. Saranno giornate da dedicare a ritrovare un equilibrio interiore, alla crescita e alla famiglia. 3 stelle.

Sagittario

Secondo l’oroscopo del giorno il Sole si muoverà in un punto che riguarderà la comunicazione, caro Sagittario, e metterà in luce i contatti, le idee, i pensieri e gli studi. Le prossime settimane saranno ideali per studiare, crescere e imparare nuove cose. Il Sole stuzzicherà la tua curiosità, i tuoi interesse, le passioni. Diventerai sempre più consapevole di cosa non sta funzionando nella tua vita, nei dialoghi e nelle relazioni con gli altri. Dovresti buttarti su nuovi progetti, nuovi affari e idee da realizzare. 5 stelle.

Capricorno

La Luna in Ariete influenzerà il settore della famiglia, caro Capricorno, e tu sarai spronato a rallentare i ritmi e occuparti dei tuoi cari. Il Sole ti saluterà per traslocare nel cielo dell’Acquario. D’ora in avanti avrai voglia di dedicarti ad attività che ti ricorderanno l’importanza e la bellezza del momento, del qui e ora. Saranno settimane perfette per dare vita a nuove idee, per costruire e sviluppare nuovi progetti. Sarai sempre più attratto da tutto quello che ti farà sentire bene, a tuo agio e al sicuro. 4 stelle.

Acquario

Il Sole farà il suo ingresso nel tuo segno, caro Acquario, e aumenterà la fiducia in te stesso e la tua visibilità. Sarà come se tu stessi uscendo dall’ombra. Se da tempo stai pensando di migliorare la tua immagine, cambiare look, beh, questo sarà il momento perfetto! Avrai più impatto, carisma e presa sugli altri. D’ora in poi potrai dare forma alla vita che desideri. Ritroverai lo spirito di iniziativa, i tuoi valori, gli ideali personali e universali, il bisogno di essere te stesso e un rapporto più sano con il mondo. 5 stelle.

Pesci

Il nuovo passaggio del Sole, cari Pesci, renderà la spiritualità, le emozioni e i sentimenti protagonisti della tua vita. Sarà un buon momento per perdonare chi ti ha fatto del male e per lasciare andare le cose di cui non hai più bisogno. Ti aspettano giornate più ritirate, dedicate all’autoanalisi, alla riflessione e al riposo. Non ti converrà buttarti a capofitto su qualcosa di nuovo, perché potresti non avere ben chiari gli obiettivi. È tempo, piuttosto, di fare ordine nella mente e nelle emozioni e metabolizzare le esperienze più recenti. 3 stelle.