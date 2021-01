Le donne meno intelligenti dello Zodiaco: CLASSIFICA

L’intelligenza è un fattore ovviamente legato alla singola persona, quindi è difficile identificare le personalità più o meno dotate di forza intellettiva, ma è altresì possibile stilare una vera e propria lista delle personalità che sono meno solite sfruttarlo al massimo, sopratutto per il mondo femminile che appare così diversificato e complesso.

In questa classifica andremo per l’appunto ad analizzare proprio questo:

4) Toro

La donna Toro è tutto impulso, istinto e sentimenti, poco avvezza a migliorarsi e migliorare le proprie abilità, sia quelle comunicative che quelle strettamente tangibili come quelle lavorative. Essendo molto legata alla famiglia, tende ad occuparsene in maniera totale, atteponendo i bisogni di quest’ultima ai propri.

3) Ariete

Discorso (quasi) analogo per le Ariete che sfruttano al massimo il proprio intuito che riesce ad aiutarle in maniera concreta in molte situazioni ma rappresenta anche un grande limite: di fatto caratterialmente appaiono esattamente com’erano anni prima, in sostanza non cercano di evolversi caratterialmente, maturando e arrivando a comprendere i propri errori.

2) Pesci

La donna Pesci ha da sempre difficoltà a relazionarsi emotivamente con il mondo reale, quello “aggressivo e brutale” che la circonda, visto che è molto più portata a vivere in un mondo semi alternativo. Appare sempre con la testa tra le nuvole perchè anche se è dotata di grandi capacità deduttive non le sfrutta assolutamente e anzi tende a “piangersi addosso”.

1) Acquario

Grande lavoratrice ma poco attenta ai propri errori, la Acquario tende ad incolpare gli altri quando fallisce e per questo appare come poco lucida ed affidabile. In realtà non lo fa sempre “apposta”, ma il lato poco razionale del proprio carattere prende il sopravvento e inevitabilmente le rende poco attente ed affidabile sotto molti punti di vista.